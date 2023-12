E’ stata ritrovata la Fiat Panda rubata alle Poste in via Camillo Camilliani a Palermo. I carabinieri hanno ritrovato l’autovettura in via Pozzo a Uditore. Dentro c’erano ancora i pacchi da consegnare e un centinaio di lettere, mentre sono spariti i circa 500 euro in contanti che il postino aveva raccolto durante il giro e custodito nel portaoggetti.

L’allarme

A lanciare l’allarme è stato lo stesso dipendente delle Poste che, dopo essere uscito da un edificio, è tornato verso l’auto – bianca con la livrea aziendale – e si è accorto che qualcuno l’aveva rubata. Dopo aver avvisato il suo capoarea, la segnalazione è stata inoltrata ai carabinieri che hanno avviato le ricerche senza però riuscire a individuare il mezzo con al suo interno tutta la refurtiva.

Il ritrovamento

Questa mattina i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno trovato la Panda in via Pozzo, a circa 200 metri dal punto in cui era stata rubata. I responsabili delle Poste dovranno ora fare un inventario completo dei pacchi e delle lettere per capire se i ladri abbiano sottratto qualcosa prima di consegnare tutto ai legittimi destinatari.

Le indagini dei carabinieri sono solo all’inizio. Gli investigatori, oltre a cercare eventuali testimoni, hanno acquisito le immagini riprese da numerose telecamere installate in zona per risalire all’identità del ladro che dopo il furto, e in attesa che si calmassero le acque, avrebbe deciso di abbandonare temporaneamente la Panda altrove per poi recuperarla in un secondo momento.

