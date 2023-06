Grave incidente questa mattina sulla statale 118 tra Bolognetta e Marineo. Un violento scontro tra una Fiat Panda e una Ford Focus. Nello scontro l’automobilista a bordo della Panda è rimasto incastrato tra le lamiere.

Nell’incidente è rimasta ferita anche una bambina che oggi compie il compleanno. E’ stata portata all’ospedale Di Cristina.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto dalla macchina e consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

Ferito anche l’automobilista a bordo della Focus. Oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri che dovranno accertare le responsabilità del sinistro.

Ieri uno scontro mortale a Scoglietti

Un tragico incidente mortale era avvenuto, invece, ieri lungo la strada per Scoglitti al km 9 in contrada Zafaglione nel Ragusano. Attorno a mezzogiorno c’è stato uno scontro tra una Bmw ed una moto. Nell’impatto il motociclista è finito a terra ed è morto. La vittima è un uomo di 37 anni di Vittoria.

In corso i rilievi polizia municipale di Vittoria per accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

La vittima

La vittima è Sergio Scribano, di 37 anni, vittoriese. L’uomo viaggiava in sella ad una moto che si è scontrata con un’autovettura. Scribano è finito sull’asfalto: è stato soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria. È morto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso, mentre i medici stavano tentando i primi interventi.

Pochi giorni fa incidente mortale sulla Palermo-Agrigento

Quella odierna è l’ennesima fatalità sulle strade ed autostrade siciliane. Pochi giorni fa incidente mortale nella Palermo-Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Una persona è morta e due sono feriti.

Nell’incidente è morta una 87enne di Campofelice di Fitalia, Giuseppina Costanza. Altre due persone, il figlio dell’anziana (44 anni) e un’altra automobilista (21 anni), sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa tra Bolognetta e Misilmeri e la circolazione è stata provvisoriamente deviata sulla provinciale 77. Sul posto, oltre alle squadre dell’Anas e alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Misilmeri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo di 44 anni, che viaggiava insieme alla madre in direzione Agrigento, a bordo di una Opel Corsa, avrebbe perso il controllo del mezzo urtando prima contro un Daily Iveco e poi contro la Peugeot 5008 guidata dalla ragazza. Il figlio della vittima (M. A. le iniziali) è stato soccorso e portato con l’elicottero del 118 al Civico. Meno gravi invece le condizioni della giovane automobilista, Z. S., di Mezzojuso. Illeso invece il conducente del furgone.

