Intervento dei vigili del fuoco

Incidente sulla strada statale 113 nella zona di Casteldaccia. Una giovane automobilista di 21 anni è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto che è uscita fuori strada cappottando più volte.

L’incidente si è verificato nei pressi del cimitero. L’automobilista soccorsa dai vigili del fuoco è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Incidente in viale Strasburgo grave una donna

Anziana ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un’auto. Un incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 7.30, in viale Strasburgo, non lontano da Villa Adriana. Secondo quanto ricostruito il conducente di una Citroen Xsara, un uomo di 40 anni, avrebbe travolto la donna che stava attraversando la strada. Non è chiaro comunque se si trovasse sulle strisce. “Era distesa a terra, sotto la pioggia e piena di sangue. Aveva gli occhi sbarrati, sono rimasta sconvolta, racconta una donna passata da lì poco dopo l’accaduto.

Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118 la donna di 85 anni, M. Z. le iniziali, è stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia dove i medici, terminati gli esami, hanno manifestato la loro apprensione per le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno ascoltato il quarantenne ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Al vaglio anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato la scena.

