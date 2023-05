Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Grave incidente in viale Strasburgo, non lontano da Villa Adriana, a Palermo. Un’anziana è stata travolta da una Citroen Xara. Il sinistro si è verificato ieri mattina attorno alle 7.30. Secondo quanto ricostruito il conducente della vettura, un uomo di 40 anni, avrebbe travolto la donna che stava attraversando la strada. Non è chiaro comunque se si trovasse sulle strisce. “Era distesa a terra, sotto la pioggia e piena di sangue. Aveva gli occhi sbarrati, sono rimasta sconvolta, racconta una donna passata da lì poco dopo l’accaduto.

Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118 la donna di 85 anni, M. Z. le iniziali, è stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia dove i medici, terminati gli esami, hanno manifestato la loro apprensione per le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno ascoltato il quarantenne ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Al vaglio anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato la scena.

Grave incidente a Cefalù due feriti

Grave incidente sulla strada statale 113 nei pressi di Cefalù ad inizio maggio. Uno scontro tra una vettura nera e un furgone delle poste. L’auto si è ribaltata e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre l’automobilista dalla vettura e affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Nello scontro sono rimasti feriti un uomo di 46 anni e un ragazzo di 19 anni. Sono tutti e due residenti a Termini Imerese. Hanno riportato diversi traumi e sono ricoverati all’ospedale Giglio.

Scontro frontale all’Addaura, due feriti gravissimi trasportati a Villa Sofia

Violento scontro frontale a Palermo all’Addaura nei pressi del Solemar. Due vetture si sono scontrate e due automobilisti sono in gravissime condizioni trasportati a Villa Sofia.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitati del 118. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Palermo.

Due automobilisti di 26 e 52 anni sono stati ricoverati in gravi condizioni a Villa Sofia dopo un incidente avvenuto nel lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del civico 2962. Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dal 52enne, una Volkswagen Golf, viaggiava da Vergine Maria verso Mondello, mentre l’altra, una Mini One D, percorreva la strada nel senso opposto.

Per cause ancora da accertare i due mezzi sono entrati in collisione provocando una violenta carambola che ha fatto attivare entrambi gli airbag. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti sentendo il forte impatto.

Altro grave incidente a Vittoria

E’ in gravi condizioni, invece, un uomo vittima di un incidente stradale avvenuto sulla ex provinciale 16, in contrada Alcerito, nella zona di Vittoria.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo, un nordafricano, era in sella al suo scooter ma sarebbe scivolato per via della presenza di massi, legata ad una frana avvenuta precedentemente.