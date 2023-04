Lo schianto nel Trapanese, veicoli danneggiati

Incidente frontale fra due auto nel Trapanese, cinque i feriti tra cui due bambini. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 47 che collega Alcamo ad Alcamo marina. Una delle due auto coinvolte avrebbe invaso la corsia opposta per cause in corso di accertamento. Tutti e 5 gli occupanti dei due mezzi trasferiti all’ospedale di Alcamo ma stando ai primi accertamenti medici nessuno di loro è fortunatamente in pericolo di vita.

La dinamica in parte ricostruita

L’impatto è avvenuto intorno alle 13,30 e la dinamica in parte appare già ricostruita. Una Fiat Punto, con a bordo un adulto e un bambini, e una Kia, contro altri due adulti e un bambino, si sono scontrati frontalmente. Uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta. Si parla di una perdita di controllo. Da capire ancora il motivo che ha provocato questa uscita del veicolo dalla propria corsia. La collisione è stata abbastanza violenta.

I soccorsi immediati

Immediati sono stati i soccorsi. Sul posto ambulanze del 118 che per precauzione hanno portato tutti e 5 i coinvolti nell’incidente all’ospedale di Alcamo. Nessuno è in pericolo di vita. Ad arrivare anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi sul posto per ricostruire quanto accaduto.

L’incidente allo Zen con altri due bambini coinvolti

Nei giorni scorsi altro incidente, accaduto a Palermo, che ha coinvolto dei minori. E questa volta con conseguenze sicuramente più pesanti. In via Patti, nei pressi del Velodromo, scontro violentissimo tra due vetture che ha provocato il ferimento di due bambini. I piccoli sono stati trasferiti all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118. Al pronto soccorso pediatrico sono arrivati i parenti dei bimbi. Tante persone che hanno assediato il nosocomio tanto che sono intervenute numerose volanti. I poliziotti sono arrivati in massa per cercare di riportare la calma e consentire ai medici e infermieri di potere lavorare e cercare di curare i due bambini.

La prima ricostruzione dell’incidente

Nell’incidente frontale tra due vetture sono rimasti coinvolti una bambina di appena otto mesi che ha riportato un trauma cranico e un bimbo di due anni con ferite al volto. Gli agenti della polizia e della polizia municipale hanno eseguito l’alcoltest ai due automobilisti alla guida. I rilievi sullo scontro per accertare le responsabilità seguiti dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

