La tragedia sulla statale 385 nel territorio Catanese

Un motociclista ha perso la vita questa mattina nell’ennesima incidente stradale che si verifica in Sicilia sulle arterie extraurbane. E’ accaduto nel Catanese, sulla statale 385 nei pressi di Palagonia. Pare che non siano coinvolti altri veicoli ma solo al due ruote.

I rilievi

Sul posto si stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto. Pare comunque che non ci siano dubbi sul fatto che non ci siano altri veicoli coinvolti nel sinistro. Si sta cercando di accertare le cause per cui il motociclista abbia perso il controllo della sua due ruote.

Ripercussioni sul traffico

Ci sono state in zona delle pesanti ripercussioni sulla viabilità. A registrarsi dei rallentamenti in corrispondenza proprio di Palagonia. Il personale di Anas sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Altro incidente mortale in mattinata

Purtroppo sempre oggi altro sangue nelle strade siciliane, muore un giovane in seguito all’ennesimo incidente. A perdere la vita un 29enne di Porto Empedocle, nell’agrigentino, Francesco Mannella. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale di Agrigento dove era stato trasportato in seguito al terribile sinistro. Il tragico scontro lungo la statale Agrigento Raffadali. Ad impattare, per cause che i carabinieri stanno cercando ancora di ricostruire, sono state due Volkswagen Golf.

Altri feriti

Il 29enne era alla guida di una delle due vetture. Gli altri due feriti, a bordo della seconda Golf, di 20 e 21 anni, hanno riportato invece ferite lievi. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere accartocciate due delle tre persone coinvolte.

Le indagini nel Palermitano

Una infinita sequenza di incidenti mortali si sono verificati nelle strade siciliane negli ultimi tempi. In tutti i casi ci sono indagini. Nuovi rilievi tecnici disposti dalla Procura di Palermo tre giorni fa sul luogo della tragedia lungo la statale 113 a Partinico in cui, a causa di un incidente mortale, perse la vita l’alcamese Lorenzo Asta. La Procura ha ordinato queste verifiche tecniche nel luogo dell’impatto con l’obiettivo di ricostruire per quanto possibile la dinamica dell’incidente. Ad operare i periti nominati dalla Procura stessa, alla presenza anche della polizia municipale e dei tecnici di parte nominati da chi è rimasto coinvolto nel sinistro.

