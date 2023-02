al comune di villabate dalla consigliera maria luisa di chiara

La consigliera comunale e avvocato Maria Luisa Di Chiara, Capogruppo del gruppo consiliare “Diventerà bellissima” del Comune di Villabate, in provincia di Palermo, ha presentato una mozione da discutere in Consiglio Comunale, avente ad oggetto “il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante” affinché venga trasmessa alla Regione siciliana per gli interventi di sostegno a chi è affetto da questa patologia.

La fibromialgia

La mozione pone l’attenzione su una delle malattie reumatiche più diffuse, che non viene ancora riconosciuta dallo stato italiano e che causa condizioni di disagio a danno dei pazienti, incidendo sulla qualità della vita.

La fibromialgia è una patologia che viene considerata “invisibile” in quanto non ancora riconosciuta nei Livelli Essenziali di Assistenza dal Servizio Sanitario Nazionale.

E’ una sindrome caratterizzata da dolore cronico diffuso in tutto il corpo, di origine neurologica, in particolare muscoloscheletrica. Oltre al dolore e alle contratture muscolari possono essere presenti disturbi dell’umore e in particolare del sonno, con conseguente astenia. Sono compromesse anche l’attenzione, la concentrazione e la memoria a breve termine; spesso sono presenti disturbi gastroenterici e urologici. Inoltre sono caratteristiche peculiari della fibromialgia la non-risposta ai comuni antidolorifici, nonché il carattere migrante dei dolori. Tale sindrome colpisce approssimativamente 2 milioni di italiani ed insorge prevalentemente nelle donne in età adulta.

Le cure e le terapie sono ad oggi interamente a carico delle pazienti e tali spese sono spesso insostenibili per molte donne, costringendole a rinunciare alle cure.

Gli obiettivi della mozione e cosa viene richiesto

La mozione, spiega la consigliera Di Chiara “impegna il Sindaco e la Giunta affinché si attivino presso la Regione e la invitino ad attuare diversi interventi quali prevedere l’esenzione dal pagamento dei ticket e dei farmaci; prevedere permessi lavorativi speciali; individuare all’interno della Regione Centri multidisciplinari specializzati; istituire un sussidio economico regionale per migliorare la qualità della vita dei malati fibromialgici; attivare un numero verde regionale a disposizione dei cittadini per informazioni. Infine si impegnano il Sindaco e la Giunta ad attivare, attraverso l’Asp, uno sportello a disposizione dei cittadini presso la guardia medica di Villabate, per informazioni relative a tale patologia e a promuovere campagne di sensibilizzazione”.

Tema che merita interventi concreti

Conclude la consigliera comunale: “Mi auguro che la Regione Siciliana possa recepire in tempi celeri tale proposta, è necessario sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto la politica su un tema di fondamentale importanza che merita interventi concreti”.

Il decreto della Regione del 2019

Con decreto della Regione Siciliana del 30 dicembre 2019 è stato approvato il Documento di consenso regionale “Indicazioni per la diagnosi e il trattamento per la Sindrome Fibromialgica”, nel quale ai fini della certificazione della condizione di malattia, la Sindrome fibromialgica è identificata con il codice ICD-9CM-729.0 (Fibromialgia e reumatismi extrarticolari non specificati).

Tuttavia molte questioni sono rimaste irrisolte e il documento rappresenta soltanto un primo passo verso la realizzazione di un percorso più ampio per garantire una continuità diagnostico-terapeutico-assistenziale ai malati che sono affetti da fibromialgia.

Like this: Like Loading...