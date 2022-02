L’iniziativa dell’Aisd con il supporto del Comune

Stamattina è stata inaugurata al Foro Italico di Palermo, nei pressi di Porta Felice, la panchina viola dedicata ai soggetti affetti da fibromialgia e realizzata dall’associazione italiana sindrome fibromialgia con il patrocinio del Comune di Palermo. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Fabio Giambrone, il consigliere comunale, Paolo Caracausi e Giusy Fabio, vicepresidente dell’Aisf.

Orlando: “Rendere visibile questa sindrome”

“Con questa iniziativa – ha sottolineato il sindaco Leoluca Orlando – l’amministrazione comunale conferma la sua sensibilità per il rispetto dei diritti. Chi è affetto dalla sindrome di fibromialgia è un invisibile. Noi abbiamo il dovere di rendere visibile questa malattia e soprattutto di rendere visibili coloro che ne soffrono. Rendere visibili, inoltre, gli operatori sanitari e sociali che se ne occupano e al tempo stesso sollecitare il ministero della Salute attraverso un’iniziativa dei sindaci delle città che oggi hanno ospitato l’inaugurazione di questa panchina per chiedere il pieno riconoscimento nei Lea di questa sindrome. È un modo per andare avanti e per dare una risposta ai diritti alla salute di tutti e di ciascuno”.

Promozione e tutela dei diritti

“Ringrazio Giusy Fabio, vicepresidente dell’Aisf e tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato in una giornata che ritengo importante per l’amministrazione comunale – aggiunge Fabio Giambrone – che continua il suo impegno nella promozione e nella tutela dei diritti. Queste iniziative, infatti, riguardano anche altre zone della città, una contaminazione straordinaria che è segno di una Palermo unita in un profondo spirito di comunità”.

Cos è la fibromialgia

La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente all’incirca 2 milioni di Italiani. Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose, quindi legamenti e tendini. Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti. Un segno è ciò che il medico trova nella visita, un sintomo è ciò che il malato riferisce al dottore.