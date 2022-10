La precisazione sul social media

I social, si sa, sono uno spazio pubblico dove ciascun iscritto può commentare ciò che vuole, a volte (e soprattutto) anche alzando i toni contro i VIP, forse perché si pensa che non leggano e non abbiano il tempo o l’interesse di rispondere.

Ficarra e Picone rispondono a un utente su Facebook

Invece, può capitare che la risposta ci sia ed è questo il caso di Ficarra e Picone, il famoso duo comico palermitano, che sono intervenuti sulla pagina Sicilia su Facebook per replicare al commento di un utente.

Tutto parte con B. che, nel post dedicato alla presentazione del film La Stranezza con Ficarra e Picone protagonisti, insieme al regista Roberto Andò, della prima puntata di Casa Minutella scrive: “Dopo che hanno presentato a tutta Italia il peggio della Sicilia, sputtandola”.

Un commento duro e soprattutto ingeneroso che ha dapprima suscitato la reazione di altri follower: “cerca di vergognarti un po’” e “non mi risulta”.

Dopodiché, ecco arrivare il commento della pagina ufficiale di Ficarra e Picone: “Vabbè B. Hai perdonato Salvini, perdona anche noi dai. Un abbraccio. P.s. Noi non abbiamo sputtanato mai la Sicilia. Non fermarti alle letture superficiali. Buon fine settimana”, con tanto di screenshot di un post dell’autore del giudizio impietoso: “Oggi mi sento un italiano libero, questo è il governo che rappresenta il mio popolo” e la foto del nuovo Governo Meloni.

E, infine, a difesa ulteriore dei due, altro che ‘sputtanamento’: Ficarra e Picone sono “l’orgoglio siciliano” per Salvatore… e non solo per Salvatore…