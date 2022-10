Su Video Regione (canale 14 dgt) alle 14,45



Il grande cinema italiano sbarca a Casa Minutella. Il maestro Roberto Andò, Salvo Ficarra e Valentino Picone sono gli ospiti della puntata di Casa Minutella. IL regista e gli attori presenteranno il film “La Stranezza”, al cinema a partire dal 27 ottobre. Appuntamento “solo sul 14”: la puntata è in diretta su Video Regione, al canale 14 del digitale terrestre a partire dalle 14.45. Oltre a Ficarra e Picone, il cast della pellicola è impreziosito dalla presenza di Toni Servillo (che interpreta Luigi Pirandello), Luigi Lo Cascio e Rory Quattrocchi)

La trama del film “La Stranezza”

1920. Il ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello (Toni Servillo) e l’incontro con due teatranti amatoriali, Nofrio (Valentino Picone) e Bastiano (Salvo Ficarra), che di mestiere fanno i becchini. Lo scrittore è ossessionato da un’idea strana e ancora indefinita, la creazione di una nuova commedia, ma allo stesso tempo non riesce ad essere indifferente al fascino singolare dei due. Ne spia le prove e assiste alla prima della loro nuova farsa. Nel teatrino si è infatti radunato l’intero paese e quando un evento imprevisto costringe Nofrio e Bastiano a interrompere la rappresentazione l’atmosfera vira dal comico al tragico. Repentinamente, lo spettacolo si trasforma in una resa dei conti totale in cui a confrontarsi sono platea ed attori. Pirandello spia ogni minima parola, ogni minimo gesto di quella comunità dolente e ne sembra insieme divertito e turbato. Quell’idea strana ed indefinita acquista improvvisamente una sua una forma e nulla sarà più come prima.

“La stranezza” mette in scena la nascita del capolavoro di Luigi Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore“, ed è al tempo stesso una profonda riflessione sul rapporto tra realtà e finzione. Nell’opera di Roberto Andò convivono letteratura, cinema e teatro con un esemplare equilibrio tra tono drammatico e tono comico. Il cuore del film è proprio da ricercare in questa sinergia, che riesce a restituire al pubblico l’intensità del processo di creazione artistica.