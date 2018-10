Nei pressi di villa Adriana

Il Settore Verde del Comune di Palermo ha programmato per i prossimi giorni, a tutela della pubblica incolumità, l’abbattimento di due ficus ubicati in Viale Strasburgo, all’altezza di Villa Adriana che, a seguito di una indagine fitostatica eseguita dagli agronomi dell’Amministrazione, sono stati classificati in classe di rischio “D”, cioè a rischio di schianto improvviso.

L’Amministrazione ha già ottenuto l’autorizzazione all’abbattimento da parte della Sovrintendenza BB.CC.AA.

Nella stagione più consona saranno poste a dimora altrettante alberature, a compensazione dei due ficus che verranno abbattuti