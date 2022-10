L’allarme scattato all’alba sulla statale 188 a Bisacquino

Devastato da un incendio un fienile nella zona del Corleonese, in provincia di Palermo. Il rogo ha coinvolto una struttura coperta di medie dimensioni che si trova lungo la statale 188 nella zona di San Biagio, in territorio di Bisacquino. Diverse le squadre dei vigili del fuoco che dalle 5 di questa mattina si sono messe al lavoro per cercare di arginare le altissime lingue di fuoco che hanno distrutto buona parte di quel che si trova all’interno. Al momento non ancora potute accertare le cause del rogo ma è quasi scontato che si ipotizza il dolo.

Fiamme circoscritte

L’incendio ha investito non solo diverse balle di fieno contenute all’interno ma anche alcuni attrezzi e mezzi agricoli Fortunatamente non si registra alcun danno ad allevamenti della zona. Le fiamme sono state circoscritte, i pompieri stanno adesso “smassando”, come si dice in gergo tecnico, per accertarsi che non covi altro fuoco al di sotto del fieno. Inoltre si è proceduto a raffreddare le pareti della struttura. Una volta domato il fuoco ci sarà da capire se l’immobile sarà ancora agibile oppure avrà riportato seri danni.

Nel gennaio scorso il fuoco a Sciara

Paura in una notte dello scorso mese di gennaio a causa di un vasto incendio probabilmente doloso avvenuto nelle campagne di Sciara nella provincia interna del palermitano. Un rogo distrusse anche in quel caso un fienile in una fattoria sulla strada provinciale 21 in contrada Senatore. Fu necessario l’intervento di ben quattro squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori danni. Nella zona non c’erano cavi elettrici e viste le basse temperature è stato ritenuto probabile che il rogo fosse doloso. Andarono in fumo circa 4 mila euro di balle di fieno. Le indagini condotte dai carabinieri.

Altro incendio nel Siracusano

Facendo ancora un passo indietro nel tempo un altro incendio interessò un fienile nella zona di Siracusa. Accade per l’esattezza in un appezzamento di terreno a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa. Le fiamme divorarono la struttura, trovando terreno fertile nelle balle di fieno, ad indagare i carabinieri.