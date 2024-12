Una fiera del lavoro rivolta agli under 35 con l’obiettivo di fornire conoscenze, strumenti e metodi pratici utili nella ricerca di un’occupazione, con la possibilità anche di effettuare colloqui con le aziende presenti. Si tratta di “Palermo Job Connect – Tradizione e innovazione”, un’iniziativa in programma il 18 e il 19 dicembre 2024 ai Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo, organizzata dall’assessorato regionale al Lavoro – tramite il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale -, insieme con il Comune di Palermo – assessorato alle Politiche giovanili e innovazione digitale – e con la partecipazione dell’assessorato alle Attività produttive del Comune di Palermo e il supporto di Sviluppo Lavoro Italia.

Programma ed eventi

All’inaugurazione, prevista il 18 dicembre alle 9.30, parteciperanno l’ assessore regionale al Lavoro Nuccia Albano; gli assessori comunali alle Politiche giovanili, Fabrizio Ferrandelli, e alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, e Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia. In programma, nel corso delle due giornate, diversi momenti di condivisione tra giovani e istituzioni con la finalità di fornire supporto, orientamento, opportunità lavorative e formative. Gli incontri sono rivolti a tutti i giovani disoccupati dai 18 ai 35 anni e la partecipazione è libera.

Opportunità per i giovani

Allo stesso tempo, il Centro per l’Impiego (Cpi) nei prossimi giorni contatterà circa 24 mila giovani della provincia di Palermo, già iscritti al Cpi, per invitarli a partecipare e indirizzarli verso percorsi di accompagnamento al lavoro e incontri con le aziende. Il Comune di Palermo sarà presente con il Progetto “Fuori dal giro”, un presidio mobile “in rete” per la prevenzione e la riduzione dei rischi delle dipendenze patologiche rivolto a minori e giovani palermitani. Alle due giornate parteciperanno anche gli ospiti delle strutture del progetto Sai (Sistema accoglienza integrazione), il Ciapi e il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali.

Le aziende presenti

Le aziende presenteranno le proprie realtà lavorative, illustreranno le competenze tecniche necessarie per accedere ai propri organici ed effettueranno colloqui con i partecipanti. Ci sarà spazio anche per attività di orientamento e di dimostrazione pratica con alcune realtà che hanno un’offerta formativa gratuita accessibile agli under 35 per l’acquisizione delle competenze digitali, tra cui Ibm, Edgemony, Google developer e Indeed.

