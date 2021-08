La richiesta del consigliere comunale Ottavio Zacco

Il consigliere comunale Ottavio Zacco chiede di uniformare l’orario a quello dei vaccini

“Ritengo che la decisione di ridurre l’orario di questo servizio non sia adeguata all’emergenza”

“Auspico che l’Asp intervenga per evitare disagi ai cittadini”

Prolungamento dell’orario dei tamponi rapidi in modalità drive-in all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Lo chiede Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della VI commissione che si occupa di Programmazione, Sviluppo economico e attività produttive – Lavoro e artigianato – Mercati e Mercatini – Polizia municipale – Turismo e attività culturali.

Per Zacco bisogna “uniformarlo a quello della somministrazione dei vaccini“.

Attualmente l’orario dei tamponi drive-in sono dalle 8 alle 10,15 (orario di chiusura dei cancelli, mentre l’attività proseguirà fino alle 11).

“Decisione di ridurre orari non adeguata”

“Mentre in città aumentano in maniera esponenziale i casi di positività al Covid-19 – osserva – l’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid riduce l’orario di erogazione di un servizio essenziale per il tracciamento dei positivi dell’unico centro dell’Asp presente nella provincia di Palermo adibito all’esecuzione dei tamponi rapidi in modalità drive-in. Ritengo tale decisione non adeguata all’emergenza a cui stiamo assistendo in questi giorni che sta interessando tutto l’interland palermitano”.

“Intervenga l’Asp”

“Auspico che l’ASP intervenga al fine di uniformare l’orario di esecuzione dei tamponi rapidi a quello della somministrazione dei vaccini ovvero nella fascia oraria 09-19, onde evitare che migliaia di cittadini già sconfortati dalla preoccupazione di un eventuale contagio, si trovino costretti a rivolgersi a strutture private con un esborso di denaro”.

L’hub ha ripristinato gli orari normali per i vaccini

Aperture anticode all’hub vaccinale alla Fiera del Mediterraneo. Dopo lo stop per l’emergenza caldo, l’hub provinciale di Palermo è tornato in attività con nuovi orari. Aperto per vaccini e green pass dalle 9 alle 19.