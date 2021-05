Proteste contro l'ordinanza

Cambiati i sensi di marcia ed è Caos traffico in pizza Cascino

Protestano i cittadini che hanno disagi

Chiesta audizione dal consigliere Zacco

Il comitato Vivere il Quartiere chiede revoca ordinanza

Traffico in tilt a piazza Generale Cascino. L’ingresso posteriore della fiera è diventato senso unico, si va verso via Ammiraglio Rizzo ma non più verso via Autonomia Siciliana per lasciare lo spazio a disposizione dell’hub vaccinale. Questo è il risultato dell’ordinanza del Comune che ha cambiato il senso di marcia ed apportato altre modifiche. Il traffico veicolare è impazzito da due giorni ed è montata la protesta per i vari disagi degli automobilisti.

Il consigliere comunale Ottavio Zacco ha espresso i suoi dubbi. “È inspiegabile – ha esordito – come un ufficio tecnico possa avere emesso un’ordinanza del genere che limita fortemente la viabilità in questo asse viario che, tra l’altro è largo creando, proprio, un imbuto in una zona che è già in sofferenza. E questo è il risultato. La zona è già congestionata dalle file delle persone chi devono fare il tampone, da coloro che devono fare i vaccini, dal cantiere di via Montepellegrino che sappiamo da entrambi i lati limita fortemente la viabilità e questo ulteriore provvedimento non fa altro che creare ulteriori disagi non solo a questo territorio ma all’intera città”.

Zacco chiederà anche un’audizione in commissione

“Chiederò subito un’audizione in commissione – ha continuato Zacco -.Ho già sentito gli uffici che si giustificano dal fatto che questa richiesta nasce dal commissario che si occupa dell’emergenza Covid.

Credo che un commissario che si occupa di emergenza Covid non può avere assolutamente competenza sulla viabilità. Tra l’altro questo provvedimento non va a contingentare le persone che camminano a piedi ma modifica la viabilità dell’intera zona. Quindi credo che l’ufficio tecnico abbia il dovere, al di là delle richieste che vengono fatte, di fare una valutazione tecnica e capire realmente se è fattibile o meno, consultando e condividendo anche il provvedimento con le circoscrizioni che non credo siano state assolutamente coinvolte”.

Comitato Vivere il Quartiere chiede incontro e revoca ordinanza

A queste parole fanno eco quelle di Alessandro Benincasa presidente del comitato civico Vivere il Quartiere che chiede un incontro con i dirigenti oltre che alla revoca del provvedimento.

“Questo senso unico che ha creato non poche difficoltà ai veicoli ed agli avventori che quotidianamente attraversano queste strade – ha sottolineato – ed ha creato non pochi ingorghi dalla via Ammiraglio Rizzo, alla via Montepellegrino, alla via Isaac Rabin, alla via Autonomia Siciliana. Questo per un’ordinanza redatta dall’ufficio Mobilità per la qualche chiediamo revoca immediata. Perché per le ore di punta crea non poche difficoltà al traffico veicolare cittadino. In qualità di rappresentante di un comitato civico chiediamo un incontro con dirigenti e con chi ha maturato questa triste idea per poter revocarla e proporre un afflusso ordinato del transito veicolare quotidiano”.