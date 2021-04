Cancelli aperti fino alle 22, ultime dosi alle 24

Da domani a domenica cancelli aperti in Fiera fino alle 22

Vaccinazioni rivolte a persone tra i 60 e 79 anni senza controindicazioni

Fino alle 24 saranno somministrate dosi anche ad over 80, estremamente fragili ed operatori sanitari

Tutto pronto per la tre giorni dedicata alle vaccinazioni anti-Covid col siero Vaxevria (nuova denominazione di AstraZeneca). Da domani, ossia da venerdì 16, per continuare sabato 17 e concludersi domenica 18 aprile aperture prolungate dei centri vaccinali per consentire la somministrazione delle dosi a tutte le persone tra i 60 e i 79 anni senza controindicazioni all’uso di questo vaccino. Anche Palermo, dunque, aderisce all’Open week-end AstraZeneca dopo le conferme di Catania e Siracusa di ieri.

I cancelli si chiuderanno alle 22

I cancelli dell’hub provinciale Fiera del Mediterraneo, con ingresso via Sadat 13, resteranno aperti come al solito fino alle 22, orario di entrata dell’ultima automobile, per poi proseguire con l’ultimo turno di inoculazioni fino a mezzanotte.

Vaccinazioni straordinarie senza prenotazione

Le vaccinazioni straordinarie senza prenotazione con AstraZeneca per la fascia 60-79 anni si terranno dalle 8 alle 22. Fino alle 24 verranno vaccinati anche coloro che si erano già prenotati nei giorni scorsi e che appartengono alle categorie over 80, estremamente vulnerabili e operatori sanitari.

Per partecipare all’open weekend alla Fiera del Mediterraneo, l’ufficio per l’emergeneza Covid Palermo consiglia la preregistrazione sulla piattaforma https://fiera.asppalermo.org/ nella sezione dedicata, in modo da selezionare l’orario di arrivo e avere già con se i moduli compilati da presentare al medico per le valutazioni cliniche. La preregistrazione servirà agli utenti per accorciare i tempi e alla struttura della Fiera per gestire gli ingressi al meglio.

L’80% dei siciliani ha paura di AstraZeneca

Si tratta di un’operazione che vuole restituire la fiducia ai siciliani. L’80%, infatti, rifiuta il vaccino come ha rivelato il presidente Nello Musumeci la settimana scorsa. Un allarme che arrivato proprio quando si tentava l’accelerazione, magari decisiva, per la campagna vaccinale.

Weekend open day a Catania e Siracusa

Anche le città di Catania e Siracusa ospiteranno la stessa iniziativa. Nella città etnea sarà possibile vaccinarsi presso l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile); dalle 8 alle 20, presso i Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT) di Acireale, Adrano, Belpasso, Caltagirone, Linguaglossa, Mascalucia, Randazzo e Scordia.

All’Hub di Catania e i Punti di Vaccinazione Territoriali sopra indicati sarà attivo un servizio di accoglienza e vigilanza in modo da evitare assembramenti e ordinare gli accessi in ragione della capacità ricettiva di ciascun PVT.

A Siracusa, invece, potranno vaccinarsi senza prenotazione dalle ore 8 alle ore 22 nel Centro Vaccinale hub Urban Center di Siracusa e nei seguenti Centri vaccinali territoriali dalle 8 alle 20: