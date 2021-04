Siciliani rifiutano il vaccino AstraZeneca

L’allarme proprio mentre si accelera sui vaccini

Positiva esperienza della vaccinazione in notturna

Si continua con un turno serale a Palermo dalle 20 alle 24

“In Sicilia c’è l’80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no”. Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello Musumeci. “E’ naturale – ha aggiunto – che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiano il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi”.

“Per poter uscire da questo tunnel e smetterla di dichiarare zone rosse c’è una sola soluzione: immunizzare la comunità siciliana, sottoporla a vaccino ed è quello di cui ci stiamo occupando”, ha concluso.

L’allarme giunge proprio mere si tenta di accelerare sul fronte delle vaccinazioni “Ieri (venerdì ndr) la prima prova della vaccinazione in notturna alla Fiera di Palermo. Priorità ad anziani e persone fragili. Ma la gente perbene risponde. E ancora una volta dimostra di essere molto più avanti di chi fa polemica politica pensando di ricavare qualche voto dalla disperazione dei cittadini” sostiene ancora il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito, stavolta, all’estensione alle ore notturne delle vaccinazioni nell’hub di Palermo.

Il bilancio dei vaccini notturni

Il bilancio della prima giornata parla di 494 dosi somministrate nel solo turno serale di vaccinazione all’hub Fiera del Mediterraneo. L’attività ha preso il via il 9 aprile: cancelli di via Sadat aperti dalle 20 alle 22,30 (orario di ingresso dell’ultima autovettura) e inoculazioni del siero anti-Covid andate avanti fino a mezzanotte.

Un flusso ordinato di persone è arrivato al padiglione 20, prenotazioni alla mano. La protezione civile ha fornito all’ingresso i numeri per distribuire l’utenza tra i corridoi con le postazioni vaccinali. Le persone hanno atteso il loro turno e sono state chiamate per anamnesi e somministrazione. In totale, nella giornata di venerdì, tra le 8 e le 24, sono stati 2910 i vaccinati.

“L’hub è in grado di garantire all’incirca ottocento somministrazioni nel solo turno serale – conferma Renato Costa, commissario all’emergenza Covid a Palermo -. L’obiettivo è concretamente raggiungibile essendo riusciti a vaccinare, nella sola prima ora di turno serale, oltre duecento persone. Il numero di prenotazioni è in crescita: nella seconda sera sono seicento. Segno che il servizio è stato apprezzato da un’utenza che risponde bene”.



Come prenotare il vaccino di sera

Per le prenotazioni al turno serale di vaccinazione è stata appositamente predisposta una piattaforma al link https://fiera.asppalermo.org/. Collegandosi, si può trovare l’elenco delle persone che possono vaccinarsi, suddivise per categorie: estremamente vulnerabili, over 80 (ai quali l’ingresso è garantito anche senza prenotazione), personale scolastico, personale sanitario, forze dell’ordine e persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni, dopo l’ultimo allargamento della platea vaccinale alla fascia 65-69 anni a partire dall’8 aprile.