Annunciati open day a Catania e Siracusa

Scattata la fase due delle vaccinazioni a domicilio per gli over 80

Sono 3100 gli interessati in lista

Nel weekend open day Astrazeneca senza prenotazioni a Catania e Siracusa

Quattro squadre al giorno composte da due medici per andare direttamente a casa dei pazienti ultraottantenni che hanno difficoltà a raggiungere gli hub. La vaccinazione a domicilio, a cura dell’Asp di Palermo e della struttura commissariale è entrata oggi nella fase due per quanto riguarda gli over 80. Il servizio è stato di fatto raddoppiato visto che ad inizio dell’iniziativa erano disponibili due squadre mediche.

Tra i vaccinati di oggi anche una ex insegnante di 96 anni

La campagna è partita a febbraio dai disabili gravissimi (3.500 tra Palermo e provincia di cui 1.500 già vaccinati) e dagli ospiti delle Rsa o comunità alloggio (590 strutture censite di cui 500 già raggiunte dalle vaccinazioni a domicilio). A marzo si è passati agli anziani over 80 che, da oggi, entrano nella fase due: la somministrazione delle seconde dosi di Moderna. Tra le prime ultraottantenni palermitane a completare la vaccinazione Teresa Sapienza, 96 anni che per più di trenta ha insegnato matematica alle scuole medie.

Più di 3.000 gli over 80 in lista

Sono 3.100 gli over 80 in lista per le vaccinazioni domiciliari nella sola città di Palermo. Di questi circa 800, tra cui anche caregiver, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e, nelle prossime settimane, avranno la seconda. Inizialmente, a Palermo, erano disponibili solo due squadre al giorno di medici vaccinatori a domicilio che riuscivano a effettuare all’incirca 40 somministrazioni quotidiane, per un totale di 200 a settimana.

Le squadre sono state ampliate a quattro nell’ultima settimana per raddoppiare le somministrazioni. L’obiettivo, dopo l’ordinanza regionale che prevede di coinvolgere nella vaccinazione domiciliare anche le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), è quello di avere a disposizione nove squadre al giorno a Palermo e potenziare quelle in provincia, con le Usca che continueranno comunque a occuparsi anche dell’assistenza domiciliare ai pazienti Covid.

Nel weekend open day Astrazeneca a Catania

Nel frattempo, il 16 aprile scatterà il week end di vaccinazioni dedicato ai cittadini d’età compresa fra i 60 e i 79 anni, non fragili a Catania e provincia. L’iniziativa, voluta dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, punta a promuovere la vaccinazione con AstraZeneca, il vaccino del quale al momento c’è il maggior numero di dosi disponibili.

Nella provincia etnea, da venerdì 16 a domenica 18 aprile, sono pertanto previste vaccinazioni straordinarie, senza prenotazione: dalle 8 alle 22, presso l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile); dalle 8 alle 20, presso i Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT) di Acireale, Adrano, Belpasso, Caltagirone, Linguaglossa, Mascalucia, Randazzo e Scordia.

Presso l’Hub di Catania e i Punti di Vaccinazione Territoriali sopra indicati sarà attivo un servizio di accoglienza e vigilanza in modo da evitare assembramenti e ordinare gli accessi in ragione della capacità ricettiva di ciascun PVT.

Iniziativa similare anche a Siracusa

Anche l’Asp di Siracusa partecipa all’iniziativa straordinaria promossa dall’assessorato regionale della Salute su input del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca con un “open day” senza prenotazione per questo fine settimana.

Venerdì, sabato e domenica, dunque, tutti i cittadini a partire da sessant’anni di età nel target Astrazeneca potranno vaccinarsi senza prenotazione dalle ore 8 alle ore 22 nel Centro Vaccinale hub Urban Center di Siracusa e nei seguenti Centri vaccinali territoriali dalle 8 alle 20: