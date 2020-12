La vana ricerca di risposte di un genitore

E’ la cronaca di un semplice cittadino che cerca da solo, ma invano, di risolvere un piccolo problema. Gli uffici dell’assessorato regionale alla pubblica istruzione hanno spedito via mail le cedole per i libri per il figlio.

Il file è corrotto e il genitore non è riuscito ad aprirlo. Così Salvatore Giunta ha iniziato a chiamare l’assessorato ieri per tutta la mattinata. Ha anche spedito mail visto che è stato più volte detto che tanti dipendenti sono in smart working.

Una ricerca di aiuto vana. Nessuno rispondeva. Tra smart working e lavoro in presenza negli uffici dell’assessorato alla pubblica istruzione i telefoni squillavano e nessuno rispondeva.

“Ho provato a contattare l’ufficio – dice Giunta – sia via mail che al telefono. Alla fine ho saputo solo che sono chiusi fino a martedì e fino a quel giorno non avrò risposte. Per risolvere questo piccolo disguido non sono riuscito a parlare con alcun dipendente. Vorrei tanto sapere “.

Dall’assessorato ci fanno sapere che gli uffici erano chiusi da lunedì per disinfestazione e igienizzazione. Il servizio che si occupa delle cedole è in presenza.