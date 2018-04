Vicepresidenti Calandrino e Piscopo

È Filippo Amoroso il nuovo presidente dello Skal International Palermo. Lo ha eletto, come da statuto, l’assemblea dei soci riunita nei giorni a Palermo al Grand Hotel Wagner.

Il Professor Amoroso, presidente dell’Associazione Teatri Storici di Sicilia e ideatore del circuito dei progetti “Epicarmo” e “Stesicoro”, di distribuzione e produzione di spettacoli teatrali in Sicilia con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, subentra ad Elisabetta Calandrino, che ha mantenuto l’incarico per due mandati consecutivi e dunque, per statuto, non sarebbe stata più eleggibile.

Candidatura di servizio alla presidenza per Toti Piscopo, già Past President di Skal Italia per i due bienni 2014 – 2018 la cui candidatura è stata fortemente voluta da alcuni membri del consiglio e Filippo Amoroso, la cui candidatura spontanea, inaspettata dal consiglio, è stata accolta senza procedere a votazioni, per volontà dal candidato Piscopo, che ha ritirato la sua dando fiducia alle volontà di impegno espresse da Amoroso.

Eletti Vicepresidenti Elisabetta Calandrino e Toti Piscopo, Segretario Luca Mangano, Tesoriere Giorgio Giacalone. Inoltre sono stati nominati Consiglieri Giuseppe Cassarà, Vincenzo Ciceraro, Daniela Giardina e Giovanna Mammana Scelfo, Revisore dei conti Santi Mogavero.

“Assumo l’incarico di questo prestigioso Club – ha detto Amoroso – in continuità con l’eccellente lavoro svolto dall’ex presidente Elisabetta Calandrino e con i preziosi consigli di Toti Piscopo, con la volontà di apportare un forte contributo in un momento di crisi generale dell’Associazionismo e di forte cambiamento nel mondo del turismo, puntando ad individuare nuovi servizi, reti, contesti ed opportunità che diano nuova linfa al Club sulla base del percorso già da tempo avviato.”