La storia di Biagio Conte dietro una macchina da presa è ora realtà. Il missionario laico, fondatore della Missione Speranza e Carità, arriva nei grandi schermi: la produzione è alla ricerca di un bambino tra gli 8 e gli 11 anni per interpretare un ruolo chiave nella narrazione. Il casting si terrà a Palermo lunedì 29 luglio presso l’Hotel Ibis Palermo President, in via Francesco Crispi 230.

Il bambino selezionato avrà un ruolo di primo piano nel film, rappresentando uno dei volti dell’infanzia che Biagio Conte ha incontrato nel suo cammino di accoglienza e missione.

Il progetto

Le riprese avranno inizio tra ottobre e novembre 2025 e si svolgeranno interamente nel capoluogo siciliano. Il progetto, prodotto da Anele in collaborazione di Rai Fiction, vedrà alla regia Costanza Quatriglio, già nota per il suo sguardo attento alle tematiche sociali.

Modalità di partecipazione

La selezione è rivolta esclusivamente a bambini residenti a Palermo, in particolare nei quartieri del centro storico o delle periferie, che parlino il dialetto siciliano. Non è richiesta alcuna esperienza nel mondo del cinema né una preparazione specifica.

I provini si svolgeranno in due sessioni: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. La partecipazione è libera e gratuita, ma il minore dovrà essere accompagnato da un genitore o da un tutore legale, munito di fotocopia del proprio documento di identità e di quello del bambino. Le candidature inviate via e-mail non saranno accettate se non accompagnate da un colloquio in presenza.

Il ruolo

Il bambino scelto interpreterà un ruolo centrale nel film, dando volto a uno dei tanti bambini incontrati da Biagio Conte lungo il suo percorso di accoglienza e solidarietà. L’obiettivo è ricreare con autenticità il contesto umano e urbano in cui il missionario ha vissuto e svolto la sua opera.