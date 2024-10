Laboratori tematici, seminari, convegni, visite didattiche e gemellaggi, manifestazioni, mostre. E ancora, specifiche attività inclusive rivolte agli alunni con disabilità, disturbi dello spettro autistico o disagio sociale. Sono queste le iniziative che l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale finanzia alle scuole statali di ogni ordine e grado delle Isole minori siciliane per favorire il miglioramento delle competenze degli studenti. Si tratta della terza edizione dell’iniziativa della Regione rivolta alle istituzioni scolastiche che operano in un contesto particolare, spesso con dimensione pluriclasse, come quello degli arcipelaghi siciliani. L’obiettivo è l’ampliamento dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Iniziativa della Regione Sicilia

«Con la circolare del dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio che delinea questa misura – sottolinea l’assessore regionale, Mimmo Turano – vogliamo dare un segnale concreto alle scuole delle nostre isole più piccole che soffrono doppiamente dell’insularità rispetto agli altri Comuni siciliani. Il nostro obiettivo è offrire agli studenti un’opportunità di crescita e arricchimento, superando le barriere geografiche e sociali che spesso li penalizzano».

Modalità di realizzazione dei progetti

Le attività progettuali potranno essere realizzate in orario curriculare o extracurriculare, anche nei periodi estivi, a partire dal giorno successivo alla data di notifica della concessione del finanziamento. Ogni istituto può presentare una sola proposta di progetto che coinvolga i diversi ordini di scuola, per un importo non superiore a 60 mila euro. È possibile, inoltre, proporre partenariati con altri enti pubblici o privati o associazioni senza scopo di lucro.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande, sottoscritte digitalmente dal dirigente scolastico, dovranno pervenire non oltre il prossimo 12 novembre a mezzo Pec all’indirizzo: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it. Le proposte saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. Le attività dovranno concludersi entro il 31 agosto 2026. L’erogazione del contributo per i progetti ammessi avverrà con un acconto dell’80% dell’importo finanziato e un successivo saldo del 20% a conclusione dell’iniziativa, in seguito alla trasmissione della rendicontazione.

Tutti i dettagli e gli allegati per presentare domanda si possono trovare con la circolare pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana.