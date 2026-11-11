Le reazioni contrastanti al ddl del governo Schifani:

Nemmeno il tempo di archiviare il faticoso via libera notturno della giunta Schifani al disegno di legge di Stabilità per il triennio 2027-2029, che in Sicilia esplode già il termometro delle reazioni sindacali e salta subito all’occhio come neanche all’interno della medesima sigla sind acale riescano a mettersi d’accordo. La manovra da 1,7 miliardi di euro, pur muovendosi tra l’approvazione entusiastica di alcuni settori specifici, si scontra frontalmente con il muro eretto dalla Cgil regionale, che giudica il testo privo di visione e fortemente sbilanciato verso logiche preelettorali.

I sindacati dei forestali esultano: “Risultato storico per il settore”

Il fronte del sì è compatto ed è guidato dai sindacati di categoria della forestazione. Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil non nascondono la propria soddisfazione per il corposo stanziamento inserito nel bilancio regionale.

“I 76 milioni in più stanziati per i forestali sono un grande risultato per la categoria e per tutto il settore” scrivono in una nota congiunta i segretari generali Tonino Russo, Adolfo Scotti ed Enzo Savarino. Secondo i sindacalisti si tratta di risorse fresche che si tradurranno in “giornate in più, aumenti contrattuali, riconoscimenti di livelli e indennità”.

La nota esprime pieno apprezzamento per l’impegno profuso dal governo regionale, in particolare dagli assessori Luca Sammartino ed Elena Savarino, che ha permesso l’aumento delle giornate garantite per legge, il recepimento del contratto nazionale, il rinnovo del Contratto integrativo regionale e, non da ultimo, il finanziamento per 1.000 nuove assunzioni destinate al servizio antincendio. L’obiettivo adesso si sposta all’Assemblea Regionale Siciliana: “Segniamo un passo avanti importante e auspichiamo che il Parlamento possa trovare ulteriori risorse per portare tutti i lavoratori a 179 giornate lavorative”.

L’affondo della Cgil Sicilia: “Una manovra indecente che distribuisce mancette”

Di tutt’altro tenore l’intervento di Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, che boccia senza appello l’impianto della Stabilità 2027 definendolo “una Finanziaria di titoli e annunci dietro i quali non c’è niente”. Per Mannino l’unica debole luce è rappresentata proprio dai fondi per i forestali, su cui però si allunga “la pesante ombra del mancato incremento orario per i precari degli Enti locali”.

Il leader sindacale solleva pesanti dubbi anche sull’effettiva entità dei conti regionali: “Era stato annunciato un avanzo di bilancio dopo le parifiche da 4 a 7 miliardi e si predispone una manovra da appena 1,7 miliardi. È d’obbligo chiedersi se il governo tenga in serbo le risorse per distribuirle a fini clientelari nel periodo preelettorale. Quando si pensa che si sia toccato il fondo, il Governo Schifani continua a scavare”.

Sotto accusa i presunti tagli a sanità, trasporti e occupazione

Secondo la Cgil la manovra tradisce le aspettative dell’Isola in un momento di forte stagnazione economica confermata dai dati di Bankitalia e Svimez. Nel mirino finisce la gestione dei servizi essenziali: dalle borse di studio non garantite per tutti gli studenti aventi diritto, fino a un sistema dei trasporti definito “da terzo mondo” per i pendolari, senza alcuna misura contro il caro vita.

Anche sulla sanità la critica è netta: “Si continuano solo a tappare i buchi di gestione delle Asp, non mettendo niente per l’abbattimento delle liste d’attesa, per la medicina territoriale e per un piano straordinario di assunzione di medici e infermieri”. Infine, Mannino liquida come “misure vetuste e fallimentari” gli incentivi per la produttività, la decontribuzione e il South working, accusando l’esecutivo di muoversi come “un’agenzia pubblicitaria che programma le vendite nei momenti più propizi a creare consenso per sé”.

La stagione ormai pre elettorale

Complice la stagione ormai pienamente pre elettorale la frattura è ormai insanabile e la protesta è pronta a spostarsi dalle scrivanie alle piazze dell’Isola. Il segretario ha infatti confermato la mobilitazione generale: il prossimo 20 novembre la Sicilia incrocerà le braccia con uno sciopero contro le politiche economiche nazionali e regionali, per reclamare un cambio di rotta radicale.