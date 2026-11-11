IL FOCUS SUL TEMA FORESTALI NELLA MANOVRA REGIONALE 2027-2029

Una manovra da quasi 80 milioni di euro per blindare e rilanciare il comparto forestale della Sicilia. Il disegno di legge di Stabilità 2027-2029, appena varato dal Governo Schifani, riserva un capitolo pesantissimo alla tutela del patrimonio naturale e alla valorizzazione degli operai. Il piano mette sul tavolo circa 77 milioni di euro per aumenti di giornate, rinnovi contrattuali e il turn-over generazionale, a cui si aggiungono altri 3 milioni per il Fondo rotativo antincendio e la manutenzione straordinaria dei parchi regionali.

Savarino: “Manteniamo gli impegni, risposte concrete ai lavoratori”

A tracciare la linea della Regione è l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino: “Avevamo assunto impegni precisi nei confronti dei lavoratori forestali e con questa manovra diamo concretezza a un percorso avviato. Il governo Schifani investe su un comparto strategico per la Sicilia”. Per l’esponente della giunta non si tratta solo di tutele sindacali, ma di una svolta strutturale: “L’incremento delle giornate lavorative, gli adeguamenti contrattuali e l’ingresso di mille giovani operai forestali attraverso il turn over sono risposte attese. Vogliamo costruire un sistema più moderno, organizzato e capace di affrontare le sfide dei prossimi anni”.

Il dettaglio dei fondi: 28 giornate in più a operaio e aumenti in busta paga

Scorrendo le cifre del documento contabile approvato da Palazzo d’Orléans, la fetta più consistente delle risorse è destinata proprio all’estensione dei turni:

45,3 milioni di euro serviranno a garantire ben 28 giornate lavorative in più per ciascuno dei contingenti storici di operai, confermando e consolidando il percorso di stabilizzazione parziale iniziato lo scorso anno.

21,5 milioni di euro andranno alla valorizzazione salariale: nello specifico, 10,5 milioni copriranno gli adeguamenti legati al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), mentre 11 milioni finanzieranno il contratto integrativo regionale, sbloccando anche il riconoscimento delle mansioni superiori per il personale.

Largo ai giovani e piano antincendio: mille assunzioni in arrivo

La vera novità della manovra è lo stanziamento di 10 milioni di euro destinati a finanziare il turn over. L’obiettivo della Regione è far entrare nel comparto mille giovani operai forestali per ringiovanire una platea dall’età anagrafica avanzata e potenziare le squadre dell’antincendio boschivo. Sul fronte della prevenzione dei roghi estivi, la finanziaria mette in campo altri 2 milioni di euro per il Fondo rotativo antincendio e un milione per i contributi ai parchi siciliani, somme che dovranno essere spese subito per i servizi di diserbo e la pulizia dei viali tagliafuoco.

“Basta rincorrere le emergenze, serve programmazione”

“La tutela del patrimonio boschivo non può essere affidata soltanto agli interventi in emergenza”, taglia corto l’assessore Savarino. “Occorre puntare sulla prevenzione, sulla manutenzione costante e su un sistema antincendio organizzato. Per questo investiamo sulle persone, sosteniamo i parchi e mettiamo a disposizione risorse e strumenti. La cura del territorio significa proteggere il patrimonio naturale, la sicurezza delle comunità e il futuro della Sicilia”.