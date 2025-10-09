Si dice rammaricato per una scelta che non comprende da parte dell’Assemblea regionale siciliana ed ha scelto di telefonare personalmente alla guida delle Missione Speranza e Carità, Don pino Vitrano.

Così il Presidente della Regione Renato Schifani dopo che l’Ars ha bocciato l’articolo della Finanziaria quater che rifinanziava la graduatoria della film commissioni fino ad arrivare proprio al Film su Biagio Conte.

Le parole di Schifani al telefono con Don Pino Vitrano

“Ho voluto telefonare a don Pino Vitrano, guida della Missione “Speranza e carità”, per esprimergli il mio profondo dispiacere e rammarico per l’ennesima bocciatura da parte del Parlamento siciliano della norma che avrebbe consentito il finanziamento del film dedicato a fratel Biagio Conte”.

Una decisione incomprensibile

“Ritengo davvero incomprensibile questa mancanza di sensibilità nei confronti di una figura che ha rappresentato un esempio straordinario di altruismo, solidarietà e amore verso i più deboli. Ancora una volta, un voto segreto chiesto dalle opposizioni ha determinato l’esito negativo di un provvedimento che avrebbe avuto un grande valore non solo culturale, ma anche morale, contribuendo a diffondere il messaggio di speranza e di umanità che Biagio Conte ha lasciato in eredità a tutti noi. Un’occasione perduta” dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Le norme bocciate in mattinata

A cadere sotto la scure della bocciatura sono: l’articolo 2 “Adempimenti fiscali relativi al nuovo sistema contabile basato sul principio Accrual”, l’articolo 7 su “Implementazione e adeguamento della piattaforme digitali DRT” e l’articolo 9 “Sostegno alle produzioni cinematografiche in Sicilia” contenente anche e soprattutto il rifinanziamento della graduatoria della film commissioni per far scorrere la graduatoria fino a finanziare il film su Biagio Conte rimasto fuori dalla graduatoria fra le polemiche dei mesi scorsi.

Alla ripresa dei lavori nel pomeriggio dopo le 17,30 il clima non è cambiato nonostante l’annuncio di stralcio di molte norme dalla manovra