la Lega chiede risorse su precari, forestali e sanità

Si chiude all’insegna di una tregua politica e della ricerca di un metodo condiviso il vertice di maggioranza del centrodestra siciliano convocato nella sede regionale di Fratelli d’Italia, a Palermo, per fare sintesi sulla legge di stabilità 2027-2029. Un passaggio decisivo non solo per passare al setaccio le proposte di modifica al disegno di legge finanziario — evitando una dispersione di micro-emendamenti prima dell’esame in commissione Bilancio e all’Assemblea Regionale Siciliana — ma anche per affrontare di petto i malumori politici emersi all’interno della coalizione.

Al tavolo, accanto all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino — chiamato a rappresentare il governo regionale e a verificare le coperture finanziarie — si sono seduti i vertici dei partiti e i capigruppo a Palazzo dei Normanni: Luca Sbardella, Giorgio Assenza e Raoul Russo per Fratelli d’Italia; Stefano Pellegrino e (in collegamento da remoto) Nino Minardo per Forza Italia; Nino Germanà e Salvo Geraci per la Lega; Fabio Mancuso e Roberto Di Mauro per l’Mpa; Decio Terrana per l’Udc insieme a Marianna Caronia e Massimo Dell’Utri per Noi Moderati, oltre al capogruppo della Dc Carmelo Pace.

La nota formale di fine vertice

Intorno alle 5 del pomeriggio arriva la nota ufficiale dopo che sul vertice si era già detto di tutto: “Si è convenuto che (la finanziaria ndr) va nella giusta direzione e di migliorarla ulteriormente in particolare per le misure a favore degli enti locali, per i quali è già previsto un aumento del fondo per le autonomie locali. Saranno nevralgici anche la lotta al precariato e il sostegno a imprese e famiglie”.

I nodi politici, torni elezione diretta province

“Durante il vertice è stata condivisa l’esigenza di ripristinare in Sicilia l’elezione diretta dei presidenti dei Liberi Consorzi comunali, dei sindaci metropolitani e dei rispettivi Consigli. Inoltre con un confronto costruttivo è stato affrontato il tema dei rapporti tra i partiti della coalizione. Infine è stato deciso di creare un fondo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare degli IACP siciliani”.

Il confronto politico al tavolo: le tensioni e il nodo Regionali 2027

Il confronto tra gli alleati, dunque, è entrato anche ufficialmente nel vivo degli equilibri interni della coalizione in vista delle elezioni regionali del 2027, tema che ha animato il dibattito al tavolo. A porre la questione politica sono stati soprattutto Nino Minardo e Carmelo Pace. Il commissario azzurro ha criticato i movimenti di amministratori tra alleati e l’atteggiamento di Sud chiama Nord: “Non si può lavorare per rafforzare il centrodestra a Roma e contemporaneamente per combatterlo in Sicilia. Tra partiti della stessa coalizione devono esserci rispetto, correttezza e reciprocità”.

Ancora più duro l’intervento di Pace, che ha chiesto chiarezza sia sui rapporti con Cateno De Luca sia sulle frizioni con la Lega e sulla scelta del futuro candidato governatore: “Se la nostra componente non è gradita a questa coalizione o se siamo ospiti indesiderati, noi siamo pronti a fare la nostra battaglia anche da soli, con un nostro candidato”.

A riportare il confronto sul binario della manovra sono intervenuti Luca Sbardella — ribadendo che “non è questo il tavolo per discutere di candidature o di tempi, ma l’occasione per chiarirci, smorzare le polemiche e approvare in tempi certi la finanziaria” — e il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino, secondo cui sulle candidature deciderà Roma al momento opportuno sulla base delle indicazioni della politica regionale.

La spartizione del “tesoretto” da oltre 640 milioni

Archiviate le schermaglie politiche, il vertice si è concentrato sulla distribuzione delle risorse disponibili — un “tesoretto” che supera i 640 milioni di euro — attorno a tre direttrici: il sostegno a territorio, agricoltura, forestali ed enti locali (con Forza Italia che, tramite Minardo, ha chiesto particolare attenzione per i bilanci comunali, i servizi sociali e l’assistenza agli studenti con disabilità), le misure per welfare e lavoro, e la definizione di un cronoprogramma serrato per scongiurare l’esercizio provvisorio.

Il bilancio della Lega: clima sereno e pacchetto di emendamenti

Al termine della riunione, a tracciare il bilancio ufficiale è stata la Lega. Il capogruppo all’Ars Salvo Geraci ha sottolineato il clima disteso ritrovato nella stanza: “Il vertice di maggioranza si è svolto in un clima sereno e costruttivo, nel corso del quale abbiamo affrontato i principali temi che riguardano l’attività del governo regionale e le priorità della coalizione”.

Sul piano delle misure concrete, il Carroccio rivendica la convergenza degli alleati sul fronte del precariato storico: “Abbiamo affrontato la questione dell’aumento delle ore lavorative per gli ex contrattisti degli enti locali, con l’obiettivo di arrivare alla trasformazione dei rapporti di lavoro in full time, con un orario di 36 ore settimanali. Registriamo la volontà dei partiti di maggioranza di individuare e utilizzare le risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo”.

A dettagliare le richieste emendative che la Lega porterà in commissione e in Aula è invece il deputato questore Vincenzo Figuccia, che fissa quattro priorità:

Forestali: oltre alle 28 giornate già previste per tutte le fasce, l’aumento fino a 156 giornate per i lavoratori delle fasce da 78 e 101 giornate, mantenendo le 179 giornate per gli ex 151isti.

Precari degli enti locali: il passaggio dal part-time al tempo pieno per garantire stabilità alle famiglie.

Prevenzione oncologica: uno stanziamento da 2 milioni di euro per attivare screening tramite le Asp nei quartieri, nelle periferie delle grandi città e nelle aree interne.

Case popolari: nuove risorse per la manutenzione degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari (Iacp).

Le richieste MpA Grande Sicilia

Più risorse per i contrattisti degli enti locali e per i Comuni in dissesto e in riequilibrio finanziario è una delle proposte avanzate da Mpa-Grande Sicilia.

“Con spirito di leale collaborazione abbiamo proposto ai colleghi della maggioranza e al Governo regionale di destinare maggiori risorse al sostegno dei contrattisti degli enti locali e dei Comuni in dissesto e in riequilibrio finanziario, oltre che agli investimenti e allo sviluppo economico, con particolare attenzione all’agricoltura”, dichiara il coordinamento regionale di Mpa-Grande Sicilia.

“Abbiamo inoltre chiesto di calendarizzare l’esame e l’approvazione del disegno di legge sull’elezione diretta nelle Province, depositato all’Ars dal nostro gruppo parlamentare, perché i siciliani tornino a scegliere chi le governa. Presentiamo queste proposte alla coalizione con senso di responsabilità e confidiamo che trovino spazio nel lavoro comune delle prossime settimane”.