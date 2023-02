Soldi per feste e sagre in Finanziaria, per il terzo polo contiene “spreco di risorse”

08/02/2023

“A leggere la Finanziaria regionale verrebbe da dire “mha”. Eppure tanti, troppi non si stupiscono neanche più. Si, perché questa finanziaria è come buona parte di quelle passate: uno spreco”. Questo si legge in una nota del coordinamento regionale di Azione Sicilia che attacca la finanziaria che si appresta a varare il governo Schifani. Secondo il partito del terzo polo, “la finanziaria regionale è uno spreco di risorse che potrebbero essere destinate a progetti di più ampio respiro. Gli emendamenti presentati sono spesso inutili e lontani dall’interesse della Sicilia e dei siciliani. Serve una visione programmatica che ponga in primo piano gli interessi della maggioranza. Azione sosterrà costantemente il Governo e l’Assemblea regionale”.

La Finanziaria all’Ars

Intanto la finanziaria della Regione siciliana è approdata a Sala d’Ercole. Si parte con la discussione generale, poi saranno trattati il disegno di legge del bilancio della Regione e il bilancio interno dell’Assemblea siciliana.

L’intendimento è quello di votare i documenti contabili oggi e di procedere domani con il ddl di stabilità composto da 127 articoli. Ieri sera il governo ha depositato alcuni emendamenti al testo.

In finanziaria mance elettorali secondo Azione

Per Azione il documento programmatico regionale conterrebbe uno “spreco di risorse che potrebbero essere convogliate verso progetti di più ampio respiro, se solo si smettesse di elargire mance elettorali e si guardasse al reale interesse della Sicilia e dei siciliani”.

Finanziati fuochi d’artificio e sagre

Azione così ricorda, tra gli emendamenti presentati, anche i giochi pirotecnici per un paese di 1500 abitanti e finanziamenti alle sagre di paese. “Risorse che potevano essere destinate agli Enti locali per far fronte alla nuova programmazione e al PNRR, ad esempio. continua ancora la nota – Ecco, avere visione significa dare un chiaro indirizzo programmatico, individuare le priorità e svilupparle. Tutto il contrario di quello che fino ad ora questo parlamento regionale sta dimostrando”.

“Continueremo a pungolare”

“Noi di Azione continuiamo a sostenere la necessità – dice ancora il coordinamento regionale di Azione Sicilia -, più impellente che mai, di ritornare ad avere buon senso e decenza amministrativa. Pungoleremo costantemente il Governo e l’Assemblea regionale affinché torni a mettere in primo piano gli interessi dei molti e non dei pochi (pochissimi)”.