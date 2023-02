le dichiarazioni del leader di sud chiama nord

Con la relazione del presidente della commissione Bilancio, Dario Daidone, è cominciato all’Ars l’esame della manovra finanziaria. Si parte con la discussione generale, poi saranno trattati il disegno di legge del bilancio della Regione e il bilancio interno dell’Assemblea siciliana.

L’obiettivo

L’intendimento è quello di votare i documenti contabili oggi e di procedere domani con il ddl di stabilità composto da 127 articoli. Ieri sera il governo ha depositato alcuni emendamenti al testo.

De Luca: “Importanti nostri contributi e riflessioni”

“La commissione bilancio ha fatto un lavoro importante lavorando su un testo che partiva con pochi articoli e che ha avuto modo di arricchirsi con una serie di riflessioni e di contributi frutto del dibattito che abbiamo portato avanti in quest’aula.” Lo ha affermato il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca esponendo in aula la relazione sul bilancio e la legge di stabilità della Regione siciliana.

Il ringraziamento a Galvagno

“Ringrazio – ha affermato De Luca – l’autorevole mediazione svolta dal Presidente del Parlamento siciliano Gaetano Galvagno per l’apertura nei confronti della nostra richiesta, ovvero aggiornare il Defr precedentemente approvato dalla giunta Musumeci così come previsto dalla legge.

I fatti hanno dimostrato che la nostra non era una richiesta pretestuosa. Abbiamo semplicemente preteso che si rispettasse la filiera e il ciclo dei documenti economico finanziari”.

“Dalle opposizioni senso di responsabilità”

Ha proseguito il leader di Sud chiama Nord: “Se oggi questo Governo, e quindi l’assessore all’economia Falcone potrà ottenere un risultato importante, ovvero l’approvazione della legge di stabilità e del bilancio in tempi brevi lo deve alla posizione delle opposizioni che hanno mostrato senso di responsabilità”.

“Siamo stati viagra”

“È evidente – ha affermato De Luca – che l’assessore Falcone ha ascoltato il consiglio di cambiare viagra. In questo caso possiamo dire che l’opposizione è stato il viagra che gli ha consentito di migliorare la sua prestazione.

Approvare il bilancio nei termini prestabiliti dalla legge significa evitare tutta una serie di fenomeni consequenziali di cui questa regione continua a pagare le conseguenze e che sono state legate fino ad oggi ad un proprio comportamento patologico. Procedere all’approvazione dei bilanci entro i termini di legge è segno di buona amministrazione, soprattutto nella gestione del debito.

Questa era una delle questioni che avevamo posto nel documento di programmazione economico regionale attraverso i 24 punti inseriti da noi e fatti propri dal Governo”.

L’invito all’assessore Falcone ad accelerare

“La sfida adesso – ha affermato De Luca rivolgendosi all’assessore Falcone – riguarda le prossime scadenze. La sfidiamo ad accelerare perché questo Parlamento le ha dimostrato, al di là di quelle che sono le posizioni, le sfumature, che quando si tratta di migliorare e lavorare per il funzionamento complessivo della macchia amministrativa il Parlamento sarà dalla sua parte.”