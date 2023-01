lo ha detto l'assessore andrea messina all'assemblea dell'anci sicilia

“Il governo Schifani ha previsto nella manovra finanziaria un fondo da 327 milioni destinato alle spese correnti degli Enti locali, ma registriamo un tentativo di aggressione allo stanziamento mediante alcune riserve proposte in commissione Bilancio all’Ars, che sottraggono risorse essenziali destinate ai Comuni”. Lo afferma l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, che oggi ha partecipato alla XII Assemblea dell’Anci Sicilia, riunita a Palermo.

Messina: “Rispetto per le dinamiche parlamentari ma difenderemo le nostre scelte”

“Gli emendamenti presentati da alcuni deputati – aggiunge l’assessore – comportano una riduzione del Fondo per tentare di finanziare altre piccole attività o piccoli investimenti. Ho sempre avuto il massimo rispetto per le dinamiche parlamentari, ma non ha senso che il governo regionale fissi un budget di 327 milioni e poi si spostino risorse ad altre finalità causando una riduzione degli stanziamenti a 280-260 milioni di euro. Noi non ci fermeremo e, come governo, difenderemo le nostre scelte”.

L’assemblea dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta nuovo presidente

“L’Assemblea congressuale di oggi è stata all’insegna della piena unità dei sindaci siciliani e, oltre all’elezione del presidente Amenta, si è provveduto alla costituzione del consiglio regionale dell’Associazione, composto da figure di diritto, quali i sindaci dei capoluoghi e i rappresentanti dei comuni delle isole e dei comuni montani, e da altri 55 componenti eletti proprio oggi e che rappresentano comuni di diverse dimensioni demografiche di tutte le province dell’Isola”.

Questo il commento del segretario generale dell’ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, a conclusione della XII Assemblea congressuale che ha visto l’elezione a presidente di Paolo Amenta.

Alvano: “Grande partecipazione, presto nuovi organismi per i Comuni”

“Oggi – ha continuato Alvano- si è registrata una grande partecipazione e tanti amministratori, oltre a quelli già eletti in consiglio, hanno espresso la volontà di impegnarsi nell’associazione. Questo grande interesse ci fa essere ottimisti circa la possibilità di dare vita ad una serie di organi previsti dallo statuto dell’associazione quali i coordinamenti, le consulte e le commissioni che potranno svolgere un ruolo importante sui singoli ambiti di interesse dei comuni”.

Il nuovo Consiglio regionale dell’Anci Sicilia

Del nuovo Consiglio regionale dell’Anci Sicilia fanno parte 21 membri. Ecco chi sono: Antonio Rini (sindaco di Ventimiglia di Sicilia); Rossana Cannata (sindaco di Avola); Massimiliano Giammusso (sindaco di Gravina di Catania); Milko Cinà (sindaco di Bivona); Angelo Conti (sindaco di Valledolmo); Vito Rizzo (sindaco di Balestrate); Alberto Arcidiacono (sindaco di Monreale); Orlando Russo (sindaco di Castelmola); Antonio Bonanno (sindaco di Biancavilla); Luciano Marino (sindaco di Lercara Friddi); Leonardo Canto (consigliere del Comune di Palermo); Silvio Cuffaro (sindaco di Raffadali); Giulio Tantillo (presidente del Consiglio comunale di Palermo); Rosario Petta (sindaco di Piana degli Albanesi); Giuseppe Calabrò (sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto); Filippo Tripoli (sindaco di Bagheria); Leonardo Ciaccio (sindaco di Sambuca di Sicilia); Leonardo Spera (sindaco di Contessa Entellina); Claudio Nicolosi (presidente del Consiglio comunale di Gravina di Catania); Domenico Venuti (sindaco di Salemi); Fabio Roccuzzo (sindaco di Caltagirone).