Mentre il centrodestra cerca la quadra sulla spartizione del “tesoretto” nella legge di stabilità, anche il campo alternativo alla maggioranza serra i ranghi a Palermo. Si è riunito oggi il tavolo delle forze progressiste siciliane rappresentate al Parlamento nazionale e all’Assemblea Regionale Siciliana per definire una strategia comune in vista della sessione di bilancio.

Al confronto hanno preso parte Giuseppe Bruno (Più Uno), Nuccio Di Paola (Movimento 5 Stelle), Ismaele La Vardera (Controcorrente), Fabio Giambrone e Pierpaolo Montalto (Alleanza Verdi e Sinistra), Palmira Mancuso (+Europa), Fabrizio Micari (Casa riformista), Carmelo Miceli (Progetto civico Italia), Nino Oddo (Psi) e Peppe Provenzano (Partito Democratico).

Una “contromanovra” comune e tavoli tematici entro dicembre

Dall’incontro è emersa la decisione di avviare un piano d’azione coordinato, a partire dal coinvolgimento diretto dei gruppi parlamentari a Palazzo dei Normanni, con l’obiettivo di condividere proposte unitarie e presentare una vera e propria “contromanovra” rispetto alle leggi di bilancio nazionale e regionale.

Parallelamente alla battaglia sui conti pubblici, la coalizione ha fatto il punto sul percorso politico in vista delle prossime sfide elettorali: al tavolo è proseguito il confronto programmatico e tutti i partecipanti hanno condiviso l’esigenza di imprimere un’accelerazione ai lavori, che si articoleranno attraverso specifici tavoli tematici da concludere tassativamente entro il mese di dicembre.

Mercoledì riunione del Pd tra gruppo all’Ars e Coordinamento regionale

Sul fronte interno ai singoli partiti, intanto, il Partito Democratico ha già fissato la prossima tappa operativa. Mercoledì 25 novembre, alle ore 9, si terrà infatti una riunione congiunta in videoconferenza tra i componenti del gruppo parlamentare dei Dem all’Assemblea Regionale Siciliana e il nuovo Coordinamento regionale del partito.

Al centro dell’incontro ci saranno l’analisi dei contenuti della prossima manovra finanziaria regionale, la messa a punto delle proposte emendative del Pd e la valutazione del percorso politico e parlamentare in commissione Bilancio e in Aula, anche nell’ottica del raccordo con le altre forze dell’opposizione.