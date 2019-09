Il rilanciio dei cantieri navali

“Nei lavori del taglio e dell’allungamento delle navi siamo il punto di forza per Fincantieri, il nostro stabilimento è il primo al mondo ad aver realizzato questo tipo di lavoro a secco, all’interno dei bacini. I risultati ottenuti, sia per Fincantieri che per le compagnie, sono stati eccellenti. Siamo convinti e fiduciosi che a breve anche il lavoro di allungamento della nave da crociera Msc Magnifica possa essere assegnato a noi”. Così Francesco Foti, segretario Fiom Cgil Palermo, commenta la notizia che il cantiere palermitano, dove sono in corso lavori di allungamento di tre navi da crociera del gruppo Windstar, è in pole position per l’affidamento dei lavori di allungamento della nave da crociera Msc Magnifica.

“Al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli chiederemo di confermare l’investimento già finanziato dal suo predecessore Di Maio per il bacino da 150 mila tonnellate – aggiunge Foti – Al nuovo ministro chiediamo un incontro urgente per accelerare i tempi per il bando di gara, per consentire al Cantiere la dotazione di questa importantissima infrastruttura. Allo stesso tempo, da mesi non abbiamo notizie, dal presidente della Regione Musumeci e dall’assessore alle Attività Produttive, sul finanziamento per i due bacini galleggianti da 19 mila e 52 mila tonnellate, ormai in stato di abbandono totale all’interno dell’area portuale. Non operativi e obsoleti come sono, rischiano di affondare da un momento all’altro e di creare problemi all’interno del porto. La Regione si esprima e dica cosa vuole fare”.