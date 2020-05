I minori a Salerno e Campobasso

Sono iniziate le operazioni di sbarco dei migranti dalla nave Rubattino della Tirrenia dei migranti salvati dalla nave Alan Kurdi, della ong Sea-Eye, e di quelli della Aita Mari.

Con l’ingresso nel porto di Palermo finisce la quarantena in mare per i 183 in tutto, tra cui due donne e 33 minori non accompagnati.

Il trasbordo sulla Rubattino – la nave quarantena individuata dal Governo su cui trascorrere la quarantena in rada – avvenne il 17 aprile scorso per i migranti della Alan Kurdi, qualche giorno dopo per quelli dell’Aita Mari.

A bordo – assistiti da personale della Croce Rossa Italiana – i migranti sono stati visitati e sottoposti anche al tampone per il coronavirus: tutti sono risultati negativi. Dalla nave sono scesi i primi 16 minori adesso dovranno lasciare il traghetto gli altri minori. Le operazioni di sbarco procederanno fino a tardi questa sera poi riprenderanno domani.