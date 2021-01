Indagini della polizia di Stato

Avrebbero messo in scena una rapina in casa di un anziano per rubare soldi oro e gioielli per 30 mila euro.

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, nei confronti dei palermitani, A.G. 40 anni . C.C. 45 anni e O.N. 43 anni, tutti incensurati, accusati di furto in concorso aggravato dall’essere stato commesso con abuso di relazioni domestiche, approfittando di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, in danno di una persona anziana.

E’ successo lo scorso 24 marzo 2019. La badante della vittima, O.N. ha denunciato una rapina, commessa da uno sconosciuto che, dopo averla chiusa in una stata della casa dove prestava servizio di assistenza ad un anziano con problemi di deambulazione, si sarebbe portato via una cassetta metallica con denaro orologi di pregio e monili.

Le indagini della polizia avrebbero accertato che era tutta una messa in scena e che a compiere il furto sarebbe stato il marito della badante insieme ad un basista. Infatti la porta blindata non aveva effrazione e i presunti rapinatori lasciarono per terra una lastra di quelle utilizzate per aprire le porte solo per sviare le indagini.

Le telecamere del condominio ripresero il passaggio dei rapinatori. Un’azione messa a segni in modo troppo rapido che non coincideva con quanto raccontato dalla badante durante la denuncia.