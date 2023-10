Il bottino stimato in circa 30 mila euro

Un finto maresciallo dei carabinieri ha truffato una donna a Palermo, riuscendo a portare via soldi e preziosi del valore di circa 30 mila euro. La vittima un’anziana di 75 anni del Borgo Vecchio a Palermo. La truffa è quella che da tempo viene portata avanti. Quella dei finti incidenti, degli arresti e dei soldi che servono subito per interventi chirurgici delicatissimi o per le cauzioni. E’ sempre tutto falso.

Prima la telefonata e poi la “visita”

La vittima anche in questo caso è stata scelta con cura. La banda sapeva che la donna residente in via principe di Granatelli aveva un caro amico fuori. Ha ricevuto prima una telefona che l’ha avvisata dell’incidente gravissimo occorso all’uomo. Le sono stati chiesti soldi per l’operazione necessaria a salvare il caro. Poco dopo, mentre la donna era ancora frastornata, si è presentato un finto maresciallo calabrese che le ha portato via i soldi e i gioielli.

Indagini della polizia

Le indagini su questa lunga serie di truffe sono condotte dagli agenti della squadra mobile di Palermo. Sono decine i colpi che la banda è riuscita a mettere a segno in queste settimane. Ad essere presi di mira quasi sempre gli anziani.

La campagna di informazione

Questo tipo di truffa è diffusa non solo nel Palermitano ma anche altrove in Sicilia. Tanto che l’estate scorsa a Caltanissetta i carabinieri hanno avviato una campagna di informazione. Personalmente il colonnello Vincenzo Pascale, comandante provinciale dei carabinieri, aveva messo in guardia la cittadinanza per scongiurare questi tipo di raggiri. Si registrò in questo territorio un caso dove è stato denunciato un episodio di truffa ai danni di un’anziana. Il falso carabiniere ha prima telefonato alla vittima, informandola che la figlia aveva causato un incidente stradale dove una persona era rimasta gravemente ferita. Per evitare che venisse arrestata si chiedeva una somma di denaro.

