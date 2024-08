Nel primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva il governo italiano indica il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come commissario europeo: lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni. “Oggi stesso comunicherò alla presidente von der Leyen il nome” di Raffaele Fitto come commissario europeo “e chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante. È una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria”. Così, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni in Consiglio dei ministri.

Motivazioni della Scelta

“Si tratta di una scelta delicata e molto importante per noi e per l’Italia nei prossimi anni – ha aggiunto -. La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati”. “Ritengo opportuno condividere con tutti voi, dopo averlo fatto già da tempo con gli altri leader della maggioranza, una decisione estremamente importante – ha spiegato Meloni ai ministri annunciando la designazione di Fitto -. Ho ricevuto la lettera della Presidente della Commissione europea von der Leyen con la quale si chiede al Governo la designazione della proposta di candidato italiano al ruolo di commissario europeo, che “oggi stesso”, ha aggiunto, comunicherà alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Reazioni Positive dal Partito

“La designazione da parte del governo Meloni di Raffaele Fitto come Commissario Europeo rende merito a un Ministro che ha lavorato benissimo, affermando l’autorevolezza e l’orgoglio dell’Italia in Europa”. Lo dice Carolina Varchi, deputato e Responsabile Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d’Italia. “Le qualità e la competenza di Fitto – prosegue – saranno utilissime alla nostra Nazione in Europa, dove si assumono decisioni che influenzano fortemente la vita di tutti noi. Con Fitto nella Commissione europea, gli italiani possono sentirsi al sicuro: saremo difesi e tutelati in quel percorso di crescita già avviato in Italia – conclude Varchi – anche grazie agli straordinari risultati ottenuti da Raffaele Fitto su dossier fondamentali come il Pnrr e le politiche per il Mezzogiorno”.

Supporto da Noi Moderati

“La notizia della indicazione di Raffaele Fitto a Commissario Ue e’ un ottimo segnale per il Paese in una congiuntura delicata su piu’ fronti – dice Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati – Mi unisce a Raffaele un’amicizia lunghissima e l’aver affrontato tante battaglie politiche; circostanze che mi consentono di riconoscergli, in modo obiettivo, grande sensibilita’ politica, esperienza e competenza. I risultati ottenuti nella gestione del Pnrr sono il miglior biglietto da visita per un ruolo internazionale che onorera’ nel migliore dei modi”.

“Esprimo le mie più sentite congratulazioni al Ministro Raffaele Fitto per la designazione a Commissario Europeo. Un’ottima scelta da parte del Governo italiano che ha puntato su un politico di lungo corso, un ex amministratore locale che nella sua lunga esperienza ha avuto modo di conoscere bene le esigenze dei territori, ma anche un politico conosciuto e stimato in Europa. Sono certo saprà fare tesoro di questo prestigioso curriculum nelle decisioni che sarà chiamato ad assumere in seno alla Commissione Europea e svolgerà il suo ruolo con la serietà che ha sempre dimostrato fino ad oggi”. È quanto dichiarato dal deputato regionale Marco Intravaia in merito alla designazione di Raffaele Fitto quale Commissario Europeo.