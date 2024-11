“Per la Sicilia servono politiche mirate, necessario prevenire rischi idrogeologici“. Lo ha dichiarato Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo designato, durante le audizioni di conferma al Parlamento europeo. “Sono temi fondamentali, riguardano temi mirati, riguardano le Isole, anche se tra le isole ci sono tante differenze. Per la Sicilia servono interventi urgenti, spendiamo troppe risorse non bene perchè li usiamo solo quando c’è un problema. Ci vuole la prevenzione, dobbiamo lavorare in quella direzione”.

Stancanelli: “Alluvioni e siccità problemi speculari”

“Alluvioni e siccità due problemi speculari, Sicilia ne è l’esempio”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare della Lega Raffaele Stancanelli in merito all’alluvione che ha colpito la Sicilia. “Ho fatto una domanda a Fitto, l’Europa deve intervenire sulla Sicilia, ma non solo: cosa si può fare per la siccità e per le alluvioni. I fondi europei devono essere spesi in maniera diversa, incanalati in ragionamenti per realizzare infrastrutture serie e senza ideologie o altro. Spero che gli impegni della commissione europei siano seri e siamo fiduciosi perchè questo avvenga”.

Falcone: “In Sicilia una tragedia, l’Ue istituisca fondi strutturali di prevenzione”

“In Sicilia una tragedia, l’Ue istituisca fondi strutturali di prevenzione” Lo ha dichiarato Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia, in merito dell’alluvione che ha colpito la Sicilia. “In un momento in cui ci sono cambi climatici con tragedie ed eventi calamitosi, ultima quella della Sicilia, preceduta da altre alluvioni, bisogna che l’Unione Europea faccia degli interventi strutturali per evitare ancora cose del genere”.

L’alluvione a Licata

L’evento alluvionale che ha colpito nelle scorse ore Giarre e più in generale la provincia di Catania, rappresenta un episodio di straordinaria intensità meteorologica, tale da avvicinarsi ai livelli record registrati in Italia. I dati preliminari indicano accumuli pluviometrici senza precedenti, con valori che potrebbero avvicinarsi a 500 mm in sole 8 ore, una quantità impressionante che supera di gran lunga i precedenti storici dell’area.

