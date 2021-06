Chiesta l'istituzione riserve naturali previste nel piano del 1991

L’niziativa si è svolta in diversi luoghi dell’Isola, da Lipari, alla penisola della Maddalena

Zanna “Inconcepibile che dopo 30 anni dal piano che le ha individuate, non siano ancora istituite le riserve naturali”

Il 10 giugno ai Cantieri culturali della Zisa, forum sulle aree naturali protette

Legambiente Sicilia ha organizzato diversi flash-mob per protestare contro la mancata istituzione delle riserve naturali previste nel piano del 1991. Un modo per attenzionare ai più la Giornata mondiale dell’ambiente.

L’iniziativa Preziose per natura

L’iniziativa, inserita nella campagna intitolata Preziose per natura, si è svolta a Lipari, nell’Ingrottato lavico del Simeto, nel Bosco di Santo Pietro, ai Pantani della Sicilia sud orientale, nell’sola di Capo Passero, nell’sola delle Correnti, a Capo Murro di Porco e nella penisola della Maddalena. Tutta la Sicilia è interessata.

Legambiente chiede istituzioni riserve dopo 30 anni

“È inconcepibile – dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia – che dopo 30 anni dal piano che le ha individuate, siti di grandissimo pregio naturalistico, scrigni di biodiversità, non siano ancora istituiti come riserve naturali con perimetrazione, regolamento ed ente gestore. Solo così si passerà dai vincoli alla vera tutela e valorizzazione. Istituiamo queste riserve e contribuiamo al 30 per cento di territorio di mare e di terra da proteggere e tutelare entro il 2030”.

Prossimo appuntamento il 10 giugno

Il prossimo appuntamento di “Preziose per natura” sarà il 10 giugno nello spazio mediterraneo ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo con il Forum sulle aree naturali protette.