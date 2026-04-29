Una notte, un incidente, due vite agli antipodi che si scontrano: Anna, detta “Principessa”, prostituta caotica e piena di sogni, e Ugo, intellettuale solitario e disilluso. Arriva a Catania uno dei testi più intensi e sorprendenti del teatro italiano contemporaneo: “Gente di facili costumi” di Nino Marino e Nino Manfredi, con protagonisti Flavio Insinna e Giulia Fiume, per la regia di Luca Manfredi. Lo spettacolo, inserito nella nuova stagione Turi Ferro, sarà rappresentato dal 7 al 17 maggio 2026 al Teatro Abc.





Prodotta da La Pirandelliana, la pièce riporta in scena un’opera che, sin dal suo debutto nel 1988 con lo stesso Nino Manfredi, si è imposta come tra le più eclatanti degli ultimi decenni del teatro italiano. Da un evento banale quanto dirompente – un allagamento causato da una distrazione – nasce una convivenza forzata che si trasforma in un confronto serrato, ironico e profondamente umano. Tra battute taglienti, divergenze caratteriali e improvvisi squarci di verità, Anna e Ugo danno vita a un dialogo che alterna comicità e malinconia. Lei sogna una vita diversa, magari come “giostraia”; lui aspira a un cinema d’arte che sembra non trovare spazio. Due esistenze lontane che, lentamente, si scoprono meno inconciliabili del previsto, rivelando fragilità, desideri e una comune ricerca di dignità.





Come sottolineava lo stesso Manfredi: «Gente di facili costumi è una commedia che sviluppa, in maniera paradossale, un fondamentale problema etico. In una società come la nostra, dove tutto si avvilisce e si corrompe, che valore hanno ancora l’onestà, la dignità, il rispetto dei più profondi valori umani?».

Principi messi in discussione da un mondo in cui tutto appare piegato all’utile, tra contraddizioni sociali, derive culturali e perdita di ideali. Uno spettacolo, dunque, che fa ridere, ma anche riflettere, capace di parlare al presente con sorprendente lucidità. Merito soprattutto della superlativa interpretazione di Flavio Insinna e Giulia Fiume.





Teatro Abc

Via Pietro Mascagni, 94 – 95129 Catania (CT)

Info: 095 538188 / 333 7781632

Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 – giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Flavio Insinna e Giulia Fiume

Prezzo: 35.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.