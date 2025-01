Palermo non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. Lo sanno bene i cittadini che giornalmente convivono con marciapiedi dissestati, fognature aperte e illuminazione carente. Ci troviamo nella terza circoscrizione del capoluogo, più precisamente, tra via Gaspare Palermo, via Oreto, via Perez e corso Tukory: “In via Palermo hanno già fatto due segnalazioni, una l’8 e una il 14 gennaio all’Amap – ha detto un sottolineato un cittadino – e siamo ancora in questa condizione”.

Se nelle scorse notti, sono stati avviati lavori di rifacimento del manto stradale lungo il salotto cittadino, via della Libertà, alcune zone non ricevono manutenzione da diversi anni con marciapiedi ridotti all’osso.















Luci spente e allarme sicurezza

Buio per le strade di Palermo. Fra punti luce spenti dal 2022, l’aumento dei furti con spaccata nelle ore diurne e criminalità, la mancanza dell’illuminazione pubblica non fa da deterrente. Sono tanti i cittadini che da anni sollevano l’attenzione sulla sua carenza, ma nulla sembra cambiare. Negli ultimi mesi i furti sembrano essere stati registrati lungo tutto il territorio cittadino: dalla zona della stazione centrale, a Boccadifalco, al centro città fino ad arrivare alla provincia di Palermo.

Quattro giorni fa, l’ultimo colpo in una gelateria. Nuova spaccata ai danni della gelateria Terzo Cerchio in corso Camillo Finocchiaro Aprile. Con una mazza i malviventi hanno spaccato la vetrata all’ingresso una volta dentro hanno portato via la cassa automatica. Il bottino è ancora da quantificare. A lanciare l’allarme sono stati i titolari. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Sono stati acquisti i filmati del sistema di videosorveglianza dai quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai malviventi. Sempre in corso Finocchiaro Aprile, i militari sono intervenuti per un altro furto, in questo caso ai danni di una farmacia.

Una donna, con la scusa di dovere acquistare alcuni prodotti, si è impossessata di alcuni bagnoschiuma esposti su uno scaffale ed è andata via senza passare dalla cassa. Nel giro di pochi minuti ha fatto perdere le proprie tracce.

Pusher si nasconde nella chiesa di Sant’Antonino per sfuggire all’arresto

Agenti della squadra mobile hanno arrestato, in flagranza di reato, O.A., 40enne nigeriano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno notato l’uomo mentre confabulava con una donna. Sembrava stesse contrattando la vendita di una dose di droga. Non appena i poliziotti si sono avvicinati il presunto pusher ha cercato di fuggire tra le stradine del mercato.

Per cercare di evitare l’arresto si è infilato nella chiesa di Sant’Antonino alla stazione cercando di confondersi tra i fedeli che assistevano alla messa. Gli agenti che non lo avevano perso di vista sono riusciti a farlo uscire dal luogo sacro mentre era in corso la celebrazione eucaristica. Addosso sono state trovate 39 dosi di eroina e 763 euro.

La droga ed il denaro, sono stati posti sotto sequestro, mentre il giovane cittadino nigeriano è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Picchiati e rapinati tre giovani a Palermo

Rapinati tre giovani di 23, 22 e 21 anni a Palermo. I giovani la scorsa notte si trovavano in via Stefano Stabile nella zona dell’Arenella a bordo di un’utilitaria. Sono stati bloccati da due uomini che li hanno picchiati e hanno portato via soldi e cellulari. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare i motivi dell’aggressione e della successiva rapina.

Il colpo al Bistrot Albicocco

La banda delle spaccate ha agito a distanza di poche ore dall’ennesimo colpo avvenuto a Palermo. Soltanto ieri, infatti, nel mirino era finito il Bistrot Albicocco di via Giuseppe Arcoleo, dalle parti di corso Calatafimi. Anche in questa circostanza, era stata sfondata la porta a vetri dai ladri che prima avevano tranciato la saracinesca sul retro del locale commerciale.