Omaggio a Morricone e a Piazzolla al “Giardino dei giusti” di Palermo

13/07/2021

Secondo appuntamento con “I giovedì al Giardino dei giusti”, la rassegna cameristica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Dopo il grande successo del primo appuntamento, si prosegue il 15 luglio con il Quintetto Almeyda, composto da Angelo Cino al clarinetto, Salvatore Tuzzolino e Gabriella Iusi ai violini, Giuseppe Brunetto alla viola e Domenico Guddo al violoncello. L’ensemble, noto in Sicilia per i numerosi concerti realizzati in prestigiosi scenari (il Museo Archeologico Salinas, la Sala Grande del Teatro Politeama Garibaldi, l’Oratorio di S. Cita di Palermo, la Villa del Casale di Piazza Armerina e il Duomo di Monreale), si è esibito anche in contesti internazionali, come, nel 2019, alla Borsa Internazionale del Turismo di Parigi per il settore musica e cultura. Programma variegato Molto interessante e variegato il programma proposto, che spazia dalla classica, con il Quintetto per clarinetto e archi in si bemolle maggiore op.34 di Weber, alle sonorità argentine di Astor Piazzolla, in occasione del centenario dalla nascita, con brani come Adios Nonino, Otoño porteño, Invierno porteño, Libertango e Oblivion. È anche previsto un omaggio al maestro Ennio Morricone in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, con la versione per quintetto di brani tratti dalla colonna sonora del film La leggenda del pianista sull’oceano. Ingresso gratuito su prenotazione L’ingresso è gratuito previa prenotazione contattando telefonicamente il botteghino del Teatro Politeama allo 091 6072532/533 (ore 9-13 tutti i giorni, compresa la domenica) o il giorno stesso del concerto direttamente in loco dalle ore 20, secondo le disponibilità.

