Il Country Report 2019 per l’Italia della Commissione Europea sarà presentato a Palermo, nel corso di un seminario promosso dall’Antenna Europe Direct di Palermo in collaborazione con la DG (Direzione Generale) ECFIN DG for Economic and Financial Affairs della Commissione Europea. Previsto un focus sulle Disparità regionali (crescita economica, della coesione sociale e degli squilibri territoriali).

Il seminario si svolgerà lunedì 8 Aprile presso la Camera di Commercio di Palermo, dalle 9,00 alle 13,00. All’incontro parteciperanno Alessandro Albanese, Presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna; Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; Aliénor Margerit, Capo dell’Unità Italia, Malta, Polonia, DG for Economic and Financial Affairs; Dimitri Lorenzani, Team Leader del desk Italia, DG for Economic and Financial Affairs; Gaetano Armao, Assessore regionale al’Economia; Roberto Lagalla, Assessore regionale Istruzione e Formazione; Dario Tornabene, Direttore Regionale Dipartimento Programmazione; Dario Cartabellotta, Direttore Dipartimento regionale Pesca; Vincenzo Falgares, Direttore Dipartimento Affari Extraregionali della Presidenza regione Sicilia; Antonio Giordano, giornalista, come moderatore.

L’evento è rivolto a think tanks, politici regionali e locali ed altre istituzioni e rappresentanze di stakeholders, ed è stato accreditato dall’Ordine dei Giornalisti.

L’evento è stato preceduto dai focus sui programmi europei e sulla loro attuazione. Ieri a Villino Florio è toccato al programma Interreg (nella foto)