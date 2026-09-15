Prosegue con due nuovi appuntamenti il ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione”. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana per far conoscere nelle province dell’Isola le occasioni di finanziamento sostenute con i fondi europei e nazionali, arriva oggi, 15 settembre, a Messina, nella sede della Camera di commercio in piazza Felice Cavallotti, e domani, 16 settembre, a Catania, nella sala conferenze del palazzo della Regione, in via Beato Bernardo. I lavori si svolgeranno dalle 10 alle 13.30.

Gli “itinerari in Sicilia per imprese, enti e organizzazioni del terzo settore” sono organizzati dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana. I primi cinque incontri si sono tenuti a Ragusa, Siracusa, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Cosa succede durante le due giornate

Durante le due giornate saranno presentati i bandi di prossima attivazione cofinanziati con le risorse Fesr e Fsc 2021-2027. L’obiettivo è favorire la massima partecipazione delle istituzioni locali e del partenariato economico-sociale, attraverso il dialogo diretto con i referenti degli avvisi sostenuti dai fondi delle politiche di coesione. Interverranno dirigenti e funzionari dei dipartimenti regionali Attività produttive, Famiglia e politiche sociali e Turismo, sport e spettacolo.

Saranno presenti, inoltre, i rappresentanti dei Comuni di Messina e Catania, enti capofila delle rispettive Aree urbane funzionali (Fua), che illustreranno il percorso delle due coalizioni territoriali che ha portato alla selezione degli interventi da attuare con risorse del programma Fesr 2021-2027.

Due sessioni informative per ogni incontro

Gli incontri saranno articolati in due sessioni informative: una dedicata alle imprese, con l’anteprima dei prossimi avvisi a sostegno della competitività e delle nuove Pmi, e l’altra rivolta agli enti pubblici e del terzo settore, con un focus sui bandi che riguarderanno housing e impiantistica sportiva. In questa seconda parte sarà illustrata anche la piattaforma AppCoe che offre agli enti locali l’assistenza tecnico-specialistica del Centro servizi territoriali (Cst), attivata dal dipartimento Politiche di coesione (DpCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri per rafforzare la capacità di progettazione e di partecipazione ai bandi, agevolando così l’uso delle risorse nazionali e comunitarie nel Mezzogiorno.

Approfondimenti per chi puòà usare i fondi

Seguirà uno spazio per domande e approfondimenti, nel quale sarà possibile confrontarsi con i referenti delle strutture regionali che ricoprono il ruolo di Centri di responsabilità nel periodo di programmazione 2021-27. Sarà inoltre presentata la quarta edizione del premio giornalistico “Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”, organizzato dal dipartimento Programmazione e dall’Ordine regionale dei giornalisti. Al premio sarà dedicato anche un corner informativo. Un altro sarà allestito per l’iniziativa Asoc – A Scuola di OpenCoesione, che coinvolge gli studenti siciliani in attività di monitoraggio civico sui fondi della Politica di coesione e vede l’Isola tra le cinque regioni partner a livello nazionale.