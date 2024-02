L'appello dei 5 Stelle Varrica e Miceli

Il deputato regionale M5S Adriano Varrica e il consigliere comunale Giuseppe Miceli chiedono al Comune di Palermo di stipulare il Protocollo con la Regione per realizzare gli interventi di edilizia scolastica previsti coi fondi ex Gescal. “Obiettivo è dare risposta rapida agli studenti di Zen, Sperone e Borgo nuovo”, dicono i due Cinquestelle.

“Nel giugno 2021, come Movimento 5 Stelle – affermano il deputato Varrica e il consigliere Miceli – siamo stati promotori dell’attivazione del tavolo tecnico tra Comune e Regione nel corso del quale quest’ultima ha manifestato la propria disponibilità a farsi carico come soggetto attuatore degli interventi di edilizia scolastica previsti dall’Accordo di Programma dei fondi ex Gescal”.

“Adesso che gli stessi interventi sono stati riconfermati – spiegano – con un’interrogazione consiliare abbiamo dato un nuovo impulso al Comune di Palermo affinché chieda una mano alla Regione. Il solo scopo di tutti è di utilizzare queste risorse per le scuole dei giovani di quei tre quartieri”.

“Procedere in questo modo significherebbe dare seguito ad uno degli indirizzi forniti dalla Risoluzione della IV commissione dell’ARS, da noi promossa e approvata all’unanimità con parere favorevole del Governo regionale lo scorso settembre”, concludono.

Opere in stallo allo Sperone, la denuncia del Comitato Civico

Piano di recupero urbano disatteso allo Sperone di Palermo. Dopo la costituzione del comitato civico Achille Grandi relativo all’ottobre scorso, i cittadini del quartiere a metà gennaio hanno lanciato una petizione popolare per chiedere all’amministrazione comunale il mantenimento dei piani di recupero urbano, finanziati con i fondi ex Gescal, relativi alla realizzazione di un giardino pubblico in piazza Achille Grandi e alla sistemazione di vicolo Benfratelli. Oltre 600 le firme di adesione raccolte, grazie al sostegno delle comunità parrocchiali di Sperone e Roccella.

Alle innumerevoli richieste d’incontro da parte dei cittadini, le autorità competenti hanno eluso il confronto democratico sulle necessità da loro segnalate. A tal proposito, le istanze provenienti dai cittadini, sono previste a pieno titolo nel Decreto del Presidente della Regione n.501 dell’11 gennaio 2021.

La richiesta di riqualificazione della piazza Achille Grandi e la sistemazione del vicolo Benfratelli è oggetto di rivendicazione da diversi mesi. Dopo innumerevoli lettere aperte, richieste e segnalazioni, l’unica risposta ottenuta è stata una mail di poche righe a firma del vicecapo di Gabinetto. Da ciò che risulta, la mail riporta la seguente replica: gli interventi di cui il Comitato chiede il reinserimento sarebbero stati esclusi in quanto dichiarati “improcedibili dai competenti uffici tecnici”.