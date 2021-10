entro il 28 ottobre le domande per i rimborsi

Istituito un fondo per contribuire ai costi di trasferta sostenuti dalle società sportive siciliane che partecipano ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal Coni e dal Cip. Il governo Musumeci viene in aiuto delle società sportive sostenendo economicamente le trasferte dei propri atleti, per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta.

Rimborso dei costi sostenuti

Il Dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo ha approvato l’avviso per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane, per una dotazione finanziaria di 400mila euro a valere sul Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021.

Biglietti e trasporti cari per i siciliani

«Questo provvedimento intende alleggerire il carico finanziario delle società sportive costrette a sostenere spese di viaggio elevate per le trasferte di campionato, dovute ai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari applicati per le tratte nazionali – dice l’assessore regionale allo Sport, Manlio Messina – nell’attesa della definizione delle misure per il riconoscimento della condizione di insularità della Sicilia».

I criteri di assegnazione dei fondi

Per la predisposizione del piano di riparto del fondo saranno tenuti in considerazione il numero delle trasferte effettuate, il numero degli atleti impegnati nelle trasferte e le spese sostenute dalle società per l’atleta per ogni singola trasferta.

Entro il 28 ottobre le domande per i rimborsi

Per accedere ai contributi occorre fare domanda entro il 28 ottobre 2021. L’avviso è stato pubblicato sulla GURS n.45 del 8 ottobre 2021, il cui testo completo è disponibile anche al seguente LINK sul portale della Regione Siciliana.

L’istanza con la documentazione prevista dovrà essere trasmessa al Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

I documenti richiesti

1. Domanda in carta semplice (All. A) firmata digitalmente dal legale rappresentante della Società, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. Dichiarazione (allegato A1) rilasciata dal Comitato Regionale della competente federazione sportiva, attestante il parere favorevole alla fruizione del contributo e l’affiliazione della Società per la stagione sportiva 2020/2021;

3. Dichiarazione, firmata digitalmente, attestante l’attività svolta nella stagione sportiva 2020/2021;

4. Calendario del campionato, con evidenziate le trasferte effettuate, nel corso della stagione sportiva 2020/2021 ;

5. Elenco degli atleti partecipanti alle singole trasferte con evidenziato il costo sostenuto dal singolo atleta per singola trasferta ( allegato B);

6. Elenco degli atleti iscritti al campionato (generalità, numero di tessera federale) vistato dalla relativa Federazione;

7. Modulo di rendicontazione (All. C) da inviare in formato elettronico riportante tutta la rendicontazione (fatture e/o ricevute, debitamente quietanzate e in copia conforme all’originale, corredate da relativa tracciabilità bancaria ai sensi dell’ art.3 della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm., copia bonifici, estratti conto bancari, ricevute carte di credito anche per importi inferiori ad euro 1000,00. Non saranno prese in considerazione spese effettuate per contante.

8. Copia del certificato di iscrizione al Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, istituito presso il CONI e il CIP (solo per le associazioni sportive dilettantistiche).