Fondi europei e innovazione nell'Isola

Un’iniezione di futuro da 126 milioni di euro per la Sicilia che innova. L’assessorato regionale delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria provvisoria di “Ripresa Sicilia Plus”, la maxi-misura finanziata nell’ambito del Programma Fesr 2021-2027 che punta a rivoluzionare il tessuto economico dell’isola attraverso la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.

Sono 60 i progetti ammessi alla valutazione che rientrano nel budget milionario disponibile. L’obiettivo della misura è chiaro: creare un ponte solidissimo tra il mondo delle imprese e quello degli organismi di ricerca, trasformando le idee scientifiche in tecnologie pronte per il mercato.

La svolta della valutazione: arriva il metodo “Four Eyes”

La vera novità di questo bando, fortemente voluta dall’esecutivo regionale, riguarda i criteri di selezione. Per garantire la massima trasparenza e premiare il merito, è stato applicato per la prima volta il sistema dei “quattro occhi” (Four Eyes).

Ogni singola proposta è stata passata ai raggi X da esperti qualificati e indipendenti, individuati tramite avviso pubblico. Il meccanismo ha previsto:

Due pareri scientifici totalmente indipendenti per valutare la qualità tecnica.

Una terza analisi di tipo economico-finanziaria per certificarne la sostenibilità e la solidità del cofinanziamento privato.

“Abbiamo introdotto questo metodo per rendere il processo ancora più articolato e qualificato – ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo –. Mettere insieme giudizi scientifici e analisi economiche significa valorizzare la qualità delle idee e la solidità degli investimenti. È un’innovazione importante anche nel modo di operare della pubblica amministrazione”.

Dalle Scienze della Vita all’Agroalimentare: la mappa dei progetti

I 60 progetti utili coprono tutti i settori strategici della terra del Sole, dimostrando la vivacità del tessuto produttivo e scientifico siciliano. La distribuzione degli interventi vede in prima fila la sanità del futuro e le città intelligenti, ma non dimentica le tradizioni:

12 progetti nel campo delle Scienze della vita

12 progetti dedicati alle Smart Cities & Communities

9 progetti per il settore Agroalimentare

9 progetti legati all’Energia

9 progetti per l’Ambiente, risorse naturali e sviluppo sostenibile

5 progetti per Turismo, cultura e beni culturali

4 progetti focalizzati sull’Economia del mare

Tamajo: “Non finanziamo a pioggia, vogliamo risultati concreti”

L’assessore Tamajo ha rimarcato la visione strategica che sta dietro al bando, allontanando lo spettro dei vecchi finanziamenti senza ricadute reali sul territorio: “La Sicilia ha tante eccellenze e il nostro obiettivo è accompagnarle verso l’innovazione. La crescita passa dalla capacità di mettere insieme competenze, territori e nuove tecnologie”.

“Non vogliamo limitarci a finanziare progetti – ha concluso Tamajo – ma costruire risultati concreti e duraturi. I 126 milioni rappresentano un investimento sul futuro della Sicilia, sulla competitività delle imprese e sulla capacità della nostra regione di trasformare la conoscenza in sviluppo e occupazione qualificata”.

La graduatoria provvisoria con tutti i dettagli e le aziende ammesse è già consultabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.