Grande soddisfazione nel mondo dell’imprenditoria siciliana per il potenziamento dei fondi destinati alla Zes Unica, una boccata d’ossigeno per le aziende dell’isola che incassa il plauso del Gruppo Arena. Durante il forum Act Tank Sicilia, organizzato da The European House – Ambrosetti a Palermo, il Cavaliere del Lavoro Giovanni Arena, amministratore delegato dello storico gruppo della grande distribuzione, ha promosso a pieni voti l’operato del governo regionale guidato da Renato Schifani.

Al centro del dibattito c’è il corposo rifinanziamento statale: l’esecutivo nazionale ha infatti integrato un ulteriore miliardo e 400 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere al miliardo già stanziato in precedenza per la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno.

Il plauso di Arena: “Grazie a Schifani impegni mantenuti”

«Apprendiamo con grande soddisfazione che il governo nazionale ha integrato un ulteriore miliardo e quattro al miliardo che era stato stanziato per finanziare la Zes unica», ha dichiarato Giovanni Arena dal palco dell’evento palermitano. L’amministratore delegato ha voluto sottolineare il ruolo decisivo giocato da Palazzo d’Orléans in questa partita economica.

«Bisogna dire grazie al governo regionale e in particolar modo al presidente Schifani, che in un incontro istituzionale avuto a gennaio prese un impegno con le imprese siciliane su una proposta che nacque da quel tavolo», ha ricordato il Cavaliere del Lavoro, rimarcando come il dialogo tra istituzioni e tessuto produttivo abbia portato a risultati concreti.

Recuperati i 200 milioni che rischiavano di mancare all’Isola

Arena è entrato poi nel dettaglio delle cifre e dei tagli che avevano allarmato i vertici aziendali dell’isola nei mesi scorsi: «Circa 500 milioni dovevano essere gli incentivi che andavano alle imprese ed alla Sicilia ne spettavano, per i tagli fatti, 300, e ne mancavano altri 200».

Un buco finanziario che avrebbe frenato gli investimenti, ma che è stato colmato grazie al pressing della Regione: «Grazie all’intervento del governo regionale e del presidente Schifani, di concerto con il governo nazionale, oggi possiamo dire che fra non molto potremo usufruire di quelle risorse che mancano».

“Come prima impresa siciliana chiediamo continuità”

Le parole del leader del Gruppo Arena suonano come un forte attestato di fiducia verso l’attuale governance della Regione Siciliana, specialmente per la capacità di fare asse con Roma sulle questioni economiche cruciali.

«Da imprenditore e da prima impresa siciliana posso dire che mi sento veramente soddisfatto del lavoro svolto dall’amministrazione regionale. Quello che mi auguro è che ci sia veramente una continuità in tal senso», ha concluso Arena, lanciando un messaggio chiaro sulla necessità di mantenere stabile la rotta del supporto alle realtà produttive locali.