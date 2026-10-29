“I numeri restituiscono una nuova fotografia del Mezzogiorno, che si conferma locomotiva d’Italia. Gli investimenti e le misure messe in campo dal governo Meloni e dal governo Schifani stanno dando risultati concreti, sostenendo le imprese e creando nuove opportunità di sviluppo”. Così la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, responsabile per le politiche del Mezzogiorno, ha commentato i dati economici dell’Isola intervenendo a Palermo, nella cornice di Castello Utveggio, in occasione del Forum incentrato sulle strategie per una Sicilia centrale e connessa nel Mediterraneo.

Il peso economico dell’Isola

Secondo la parlamentare di FdI, la Sicilia dimostra quanto il territorio possa crescere quando la politica offre strumenti efficaci e certezze a chi investe. “La Sicilia è l’ottava regione italiana per prodotto interno lordo e la seconda tra le regioni del Sud e delle Isole: rappresenta il 5,1% del Pil nazionale e il 22,8% di quello del Sud”, ha ricordato Varchi, tratteggiando il profilo di una regione dinamica, capace di attrarre investimenti e contribuire attivamente alla crescita della nazione. “Risultati da consolidare, continuando a sostenere il tessuto produttivo e il lavoro”.

La spinta della Zes Unica e delle imprese

In questa strategia di sviluppo, un ruolo centrale è occupato dalle nuove riforme industriali. “In questa direzione va la ZES unica – ha proseguito la deputata – che ha cambiato il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, semplificando le procedure e favorendo gli investimenti”. Un meccanismo potenziato dall’asse tra Roma e Palazzo d’Orléans: “Grazie anche all’intervento della Regione Siciliana, le imprese beneficiarie potranno ottenere la copertura integrale del credito d’imposta ZES spettante: un segnale concreto di attenzione verso chi produce e scommette sulla Sicilia”.

Il ruolo geopolitico di Palermo

La sfida del futuro si gioca sul posizionamento internazionale e sulla logistica produttiva. “In questo contesto la Sicilia è il naturale hub dell’Euro-Mediterraneo e Palermo la sua capitale”, ha sottolineato Varchi. Secondo la responsabile Mezzogiorno di FdI, al consolidato appeal turistico la città deve ora affiancare una sempre maggiore capacità di accogliere nuovi insediamenti industriali: “Lo spostamento verso Sud del baricentro geopolitico apre opportunità che la città deve saper cogliere, rafforzando il proprio ruolo negli scambi, nella produzione e nelle relazioni internazionali. Palermo ha tutte le potenzialità per essere protagonista di questa stagione”.