LO SCONTRO SUI TRASFERIMENTI STATALI

Dalle parole si passa alle carte bollate. Anci Sicilia e ventinove Comuni dell’Isola hanno depositato due ricorsi al Tar del Lazio contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per scardinare i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (Fsc). Sotto accusa c’è il meccanismo della cosiddetta “spesa storica”, un parametro che continua a calcolare i trasferimenti statali basandosi su quanto spendevano gli enti locali in passato, congelando di fatto le disuguaglianze e penalizzando i territori che storicamente hanno goduto di minori risorse.

Amenta e Alvano: “La più grande battaglia autonomista degli ultimi vent’anni”

I dettagli dell’azione legale e istituzionale, significativamente intitolata “I diritti negati ai cittadini siciliani”, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana. Il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, non hanno usato mezzi termini, definendo l’iniziativa come «la più importante battaglia autonomista degli ultimi vent’anni». Al centro del ricorso c’è la profonda disparità di trattamento rispetto alle Regioni a statuto ordinario, dove i fondi statali vengono invece assegnati incrociando i “fabbisogni standard” (le somme realmente necessarie per erogare i servizi) e la reale “capacità fiscale” del territorio.

Il cortocircuito della spesa storica: la Sicilia perde fino a 300 milioni

Il divario con il resto del Paese emerge chiaramente dai freddi dati del dossier curato dall’associazione dei Comuni. Nel 2026 un cittadino siciliano riceverà in media appena 137 euro dal Fondo di solidarietà comunale, a fronte dei 179 euro destinati a un residente delle altre regioni meridionali a statuto ordinario. Un divario economico pesante, che si traduce in una perdita secca stimata in circa 200 milioni di euro per il 2026 e che rischia di schizzare fino a 300 milioni di euro all’anno entro il 2030. Secondo l’Anci, questo impianto viola apertamente i principi costituzionali di uguaglianza e perequazione, ignorando anche lo svantaggio strutturale legato all’insularità della Sicilia.

Dalle trattative con il ministero ai tribunali

I vertici dell’associazione hanno spiegato che la via giudiziaria è diventata inevitabile dopo anni di trattative e tavoli tecnici. Lo stesso Mef, attraverso alcune simulazioni interne, aveva calcolato che alla Sicilia sarebbero spettati almeno 150 milioni di euro in più all’anno. L’improvviso arenarsi del percorso politico ha spinto i sindaci a rivolgersi alla giustizia amministrativa, affidando il ricorso a un team di esperti guidato dai costituzionalisti Corrado Caruso e Piermassimo Chirulli. «Non parliamo di freddi numeri di bilancio – hanno concluso Amenta e Alvano – ma della possibilità di riparare le strade, garantire gli scuolabus, assicurare le mense ai bambini e illuminare le nostre città».

La mappa della protesta: i 29 Comuni in prima linea

L’azione al Tar del Lazio vede come capofila l’Anci insieme a un campione rappresentativo di 29 amministrazioni locali sparse in tutte le province dell’Isola: