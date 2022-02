Approvato un emendamento alla Camera

Anche per la Regione Siciliana viene esteso l’obbligo vaccinale al covid19 al corpo forestale. Un’interpretazione normativa rischiava infatti di lasciare fuori proprio i forestali. Ieri alla Camera è arrivato un emendamento che ha di fatto chiarito ogni aspetto e messo fuori causa qualsiasi tipo di dubbio interpretativo.

Alaimo: “A tutela della salute”

“A tutela della salute di tutto il personale della difesa e degli interni, con un emendamento al Dl obbligo vaccinale, approvato in commissione Affari sociali alla Camera, si estende l’obbligo di vaccinazione contro il Covid 19 anche al personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale che svolge funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo, prima firmataria dell’emendamento.

I dubbi

“Una mancata indicazione – aggiunge la Alaimo – che aveva creato non pochi dubbi interpretativi per il personale dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, ma con questo emendamento superiamo l’incertezza normativa che si era venuta a creare, soprattutto visto il prezioso sostegno delle donne e degli uomini del Corpo forestale, che anche nell’emergenza sanitaria, affiancano le altre forze di polizia per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del covid19 da parte della collettività”.

L’ordine del giorno a gennaio

Già il mese scorso era stato approvato l’ordine del giorno, prima firma Roberta Alaimo, con il quale il governo veniva impegnato ad adottare ogni iniziativa per fugare ogni dubbio sull’applicazione dell’obbligo vaccinale contro il Covid19 a tutte le forze di polizia che svolgono funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, compreso il personale dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

I dubbi nei giorni precedenti

Dal 15 dicembre 2021 è stato esteso l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di lavoratori: l’estensione comprende anche il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale nonché il dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi). Tra queste categoria mancava però il riferimento a tutto il personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale creando dubbi interpretativi circa l’applicazione della norma. La deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo aveva predisposto un’interrogazione parlamentare.