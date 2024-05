“Voi pensate alle campagne elettorali, noi ci preoccupiamo delle … campagne. Dell’ambiente. Del lavoro. Il presidente della Regione, che ha assunto l’interim all’Agricoltura, ignora le nostre richieste di confronto sulla riforma forestale. Noi, allora, ci autoconvochiamo per il 15 maggio a Palazzo d’Orleans. Appuntamento per le ore 10 in piazza Indipendenza a Palermo”.

Intervengono i segretari generali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino che hanno inviato al presidente della Regione Renato Schifani una “reitera della richiesta di incontro urgente”.

La rabbia dei forestali

Nella lettera ricordano “i giorni di attesa” di un confronto, sollecitato il mese scorso dalle tre organizzazioni perché “preoccupate per il ritardo rispetto al percorso che era stato individuato in merito alla riforma forestale”. “In considerazione dell’importanza strategica del settore – aggiungono Scotti, Russo e Marino – e alla luce dei continui disastri che ogni anno colpiscono la nostra Isola”, i segretari di Fai-Flai-Uila definiscono “irrinviabile dopo anni di attesa” la riforma di settore e preannunciano “in assenza di riscontro un’autoconvocazione per giorno 15 maggio dalle ore 10 di tutto il gruppo dirigente unitario e tutti i delegati sindacali presso la Presidenza in piazza Indipendenza”.

L’intervento dopo l’inchiesta su Sammartino

Fai-Flai-Uila erano già intervenute dopo le dimissioni dell’ormai ex assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria. “L’interim nell’Assessorato – ribadiscono ora Scotti, Russo e Marino – non può giustificare inerzie e rinvii senza data. Si corre il rischio che pure questa legislatura finisca senza l’approvazione di riforme indispensabili per uscire da una eterna gestione dell’emergenza che non sappiamo a chi faccia comodo, ma certamente è disastrosa per la Sicilia e per i siciliani”.

I segretari generali di Fai-Flai-Uila chiedono che Giunta e Ars esaminino al più presto “la proposta di legge alla quale il sindacato unitario aveva offerto il proprio contributo di idee, assicurando come sempre la massima disponibilità al dialogo”. Questi, infine, alcuni punti-chiave della bozza di riforma che resta ancora in un cassetto della Regione: più giornate lavorative per i forestali e più competenze al servizio del territorio e dei siciliani; la creazione di un’Agenzia pubblica regionale con capacità di intervento anche al di fuori del bosco per la tutela e il miglioramento ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi, la cura di parchi e siti archeologici oltre che di fiumi, torrenti e laghi”.

